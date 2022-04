Aston Martin tiene la culpa del mal inicio de temporada de Vettel

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Sebastian Vettel, no ha podido competir con normalidad este inicio de temporada. El piloto alemán empezó a competir en Australia, tras no poder participar en las dos primeras carreras del año por ser positivo en covid-19, siendo Nico Hulkenberg quien le sustituyó en Bahrein y Arabia Saudí.

En Melbourne, Vettel tuvo dos accidentes. Primero se chocó contra uno de los muros durante la tercera sesión de entrenamiento, al igual que su compañero, Lance Stroll, quien también sufrió un accidente durante la FP3.

Después de casi perderse la carrera por el choque durante los entrenamientos, el alemán se volvió a estrellar durante durante la propia carrera, en la vuelta 24, contra uno de los muros, teniendo que abandonar el Gran Premio de Australia.

El director de Aston Martin en F1, Mike Krack, se refirió a los accidentes de Vettel. "Esto es algo que debemos analizar, qué monoplaza le proporcionamos y qué comentarios hace sobre el coche. Porque estarás de acuerdo conmigo en que no es normal que esté tan 'fuera de juego' como lo ha estado este fin de semana", explicó.

"Estoy feliz de que Seb esté bien, después de todos estos incidentes, pero creo que si alguien como él, que es cuatro veces campeón del mundo, tiene problemas como los que tuvo durante el fin de semana, no se debe a que no sepa llevar el coche", continuó diciendo Krack.

Aston Martin es la única escudería que no ha conseguido sumar un punto durante lo que llevamos de campeonato, ostentando ahora mismo el décimo puesto de la clasificación. Mike Krack asegura tener claro cual es el problema. "En la Fórmula 1, si no estás rindiendo, normalmente es bastante fácil de identificar el por qué. Las razones por las que algunos equipos están rindiendo y otros no está en la aerodinámica y el peso del coche en este momento".

Krack y la escudería están en una situación complicada y que parece difícil de resolver. El expiloto de F1, Gerhard Berger, ya dijo en su momento que no ve un "buen camino a seguir" para Aston Martin bajo la dirección de Mike Krack.