Barcelona confirma la peor noticia para Verstappen y Red Bull: victoria pero, el golpe es de Norris

Viendo el resultado de la carrera del Gran Premio de Barcelona, pudiera parecer que ha sido un fin de semana más de dominio absoluto por parte de Red Bull y Max Verstappen, los cuales han sido capaces de llevarse una nueva carrera. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues, lejos de estar por delante con facilidad, el neerlandés fue capaz de llevarse la victoria a pesar de no tener el mejor coche.

Y es que, como ya se venía viendo desde los primeros entrenamientos libres del viernes, la velocidad del RB24 no estaba al nivel de lo habitual. Tan es así que, como se vio a la postre, era el McLaren de Lando Norris el coche más rápido sobre el asfalto, hecho que no le sirvió para llevarse una carrera que ganó un Verstappen que parece un robot perfecto que no comete un solo error.

Lando y Max, de acuerdo: el McLaren es el mejor coche

Si bien es cierto que era algo que se venía rumoreando, la realidad ha acabado golpeando en Barcelona. Pues el paulatino ascenso del ritmo de los de color papaya los ha llevado de estar a la cola a principios de 2023, a ser el mejor equipo de toda la parrilla mediante una evolución que nadie hubiera esperado y que ha convertido a Lando Norris en un candidato inesperado al Mundial de Pilotos de la Fórmula 1.

Tal ha sido la mejora del McLaren, que al finalizar la carrera, en Red Bull felicitaban a Max por haber ganado pese a no tener las mejores prestaciones posibles. Mientras que en McLaren se mostraron desesperados por haber cosechado una segunda plaza que sabe a poco, pues tenían la mejor máquina para ganar y salían desde la pole. Es decir, que esta vez no ganó Red Bull, sino que ganó Verstappen.

Un triplete para afianzar el sorpasso

Después del GP de Barcelona, la Fórmula 1 encadenará tres fines de semana seguidos con carrera,lo que debería servir para que McLaren se consagre como el equipo líder en la parrilla. Austria y Silverstone son los circuitos que vienen, dos clásicos, donde no habrá excusa alguna, pues quien lidere será, con todas las de la ley, el más rápido. Una terna en la ahora mismo solamente están Red Bull y McLaren.