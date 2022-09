Bombazo: Lewis Hamilton rompe su silencio y ¡habla sobre su retirada!

Lewis Hamilton está dispuesto a seguir de cerca a Fernando Alonso. Si el piloto español se convertirá el próximo año en el piloto con más temporadas en Fórmula 1 (con un total de 20), el británico no se quiere quedar atrás y tiene previsto seguir durante varios años más en las parrillas de la F1, tal y como ha confirmado en declaraciones recogidas por PLANETF1.

“Durante años han circulado rumores sobre mi retirada, pero ahora mismo me siento más en forma que nunca, más concentrado. No planeo en retirarme pronto”, confirmó Hamilton. De esta manera, todo parece indicar que el piloto nacido en Stevenage todavía tiene cuerda para muchos años más.

Una de las razones por las que Lewis quiere continuar dando guerra en la Fórmula 1 es por su ambición. El año pasado, en el GP de Abu Dhabi, estuvo a una sola vuelta de pasar a los anales de la historia de la F1 como el único piloto capaz de ganar el título de campeón del mundo en ocho ocasiones. Sin embargo, Verstappen le privó de su sueño.

Lejos de frustrarse, Hamilton aprovechó el golpe duro que supuso perder el mundial en la última vuelta de la temporada y lo convirtió en ambición para seguir luchando: “Obviamente la idea de que ningún piloto en la historia haya conseguido más de siete títulos me hace querer conseguirlo”, afirmó.

Con respecto a la escudería en la que quiere retirarse, el británico fue taxativo: “Creo que estaré con Mercedes hasta el día que me muera. Mi objetivo siempre ha sido estar con Mercedes. Me encanta la relación tan larga que tenemos. Hay mucho trabajo y mucho que conseguir juntos y quiero ser parte de ello. Siento que puedo competir un poco más, así que me enfocaré en eso”, finalizó.

Desde luego, Lewis Hamilton ya se ha convertido en historia viva de Mercedes, por lo que parecería sorprendente que la opinión del equipo dirigido por Toto Wolff fuera distinta a la del piloto británico al que, como él mismo se ha preocupado de dejar claro, todavía le quedan muchos años de competición en la Fórmula 1.