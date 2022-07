Brutal lío con Sainz: su Ferrari creó conmoción, Verstappen vio todo

El lío con respecto al incidente sufrido por Carlos Sainz en el Gran Premio de Austria continúa. Si bien los comisarios sacaron hace escasos días un comunicado para defenderse de su criticada actuación ante el Ferrari en llamas del español, ahora es el propio Sainz el que decide salir al paso para matizar que su intención no fue dirigirse con desprecio a los que le socorrieron. Todo en medio de la tensión que produjo al madrileño verse fuera de la carrera tras estar a punto de adelantar al segundo en ese momento Max Verstappen.



Así las cosas, Sainz ha hablado en la previa del Gran Premio de Francia de este fin de semana en declaraciones recogidas por el portal web 'motorsport.com': "No pretendía en absoluto que se viera como una crítica. Porque yo soy el primero que siempre habla muy bien de los comisarios y de lo héroes que son, y de la forma en que se ofrecen para estar en este tipo de situaciones y protegernos", aseguró. "Nunca quise que sonara como una crítica a nadie. Solo quería que se analizara y ver cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez. Porque no fue un momento cómodo en el coche. Y se sintió un poco caótico en ese instante. Así que, sí, las explicaciones no me llegaron a mí, las vi a través de los medios de comunicación, que es algo sobre lo que quizá tenga que hablar con la FIA", comentó.



Los comisarios aludieron en su comunicado tener que esperar a las indicaciones de control de carrera para actuar, algo a lo que Sainz añadió: "Si ese es el procedimiento, entonces demuestra que tenemos que acortar los tiempos de los procedimientos, que es lo que voy a discutir con la FIA. Porque estoy seguro de que todo el mundo hizo lo mejor que pudo en ese momento, y sobre todo en el calor del momento, fue una broma estúpida. Pero solo tenemos que ver cómo podemos hacerlo más rápido para que la próxima vez, si un coche está rodando hacia atrás, saber cómo reaccionamos un poco más rápido y ya está. Ya está olvidado y el objetivo es ver cómo lo haremos mejor la próxima vez", concluyó.