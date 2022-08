Brutal rajada de Alonso: Alpine coge la indirecta y la F1 enmudece

Al igual que en estos últimos días, se van sucediendo las comparecencias ante los medios de tanto pilotos como directores de equipos de una Fórmula 1 que se encuentra de parón hasta el próximo 28 de agosto. Esta vez a quien la ha tocado hablar no ha sido a otro que a nuestro Fernando Alonso, cuyas palabras no han dejado, una vez más, indiferente a nadie durante una transmisión en Instagram llevada a cabo por su patrocinador ‘Raw’. Cada vez que el español habla se puede percibir el respeto que todos tienen al doble campeón del mundo de 41 años, cuyo mensaje condenando los egos que predominan en la parrilla ha calado, sin duda, en toda la Fórmula 1 y más concretamente en Alpine.

"Quizás en la F1, más bien, por desgracia, no tenemos la amistad que hay en otros deportes. En el ciclismo tienes a tus compañeros y rivales y parece que hay buen ambiente. En la F1 hay bastante distancia entre todos los pilotos, secretismo, bastante ego en el paddock entre todos”, dijo Alonso, que viene siendo víctima en las últimas carreras del poco compañerismo de Esteban Ocón y de las decisiones controvertidas de Alpine en favor siempre del francés.

A su vez, Fernando Alonso fue preguntado por sus planes una vez que le toque dejar de lado su carrera en la Fórmula 1: “No, no tengo nada calculado, como decíamos antes, el deporte es nuestra vida, lo ha sido desde niño, sabemos que tenemos fecha de caducidad. No vamos a trabajar hasta los 65 como en otros trabajos, intentas disfrutar y aprovecharlo todo lo que puedas.

Volver a la F1 era un reto atractivo y ha salido bien. Estoy cómodo con el coche. Me siento rápido y en forma. Ahora, con el fichaje por dos años más con otra escudería, renuevas un poco las ilusiones y ojalá que salga bien.

Del deporte de motor creo que nunca me retiraré. Del deporte a máximo nivel, la F1, me retiraré cuando no sea feliz…pero fuera de la Fórmula 1 hay otras categorías menos exigentes, concluyó.

Un piloto asturiano que anunció que correrá al finalizar la temporada con la escudería británica Aston Martin.