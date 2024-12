Carlos Sainz desata su magia: lidera en Abu Dabi con el Williams y pone a la F1 en alerta

Carlos Sainz ha marcado un hito en su carrera al tomar las riendas del Williams FW46 durante el test en Abu Dabi. Este evento no solo marca su despedida oficial de Ferrari, donde logró dos victorias en 2024, sino también el inicio de una etapa prometedora con la escudería británica. El circuito de Yas Marina fue el escenario perfecto para que el madrileño demostrara su talento y se adaptara a su nuevo monoplaza.

Antes del test oficial, Carlos Sainz tuvo un día de "filming day", limitado a 200 kilómetros, donde pudo familiarizarse con los sistemas del coche y su ergonomía.

Carlos Sainz on track for Williams ahead of #F1Testing. pic.twitter.com/oUb8NE3MPZ