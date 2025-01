Carlos Sainz destapa la realidad de la salida de su hijo de Ferrari y señala al verdadero culpable

La reciente salida de Carlos Sainz de Ferrari ha sido uno de los temas más comentados en la Fórmula 1. Tras meses de incertidumbre y especulaciones, el piloto español dejó la escudería italiana para unirse a Williams. Sin embargo, las circunstancias que rodearon esta decisión no fueron tan simples. Fue Lewis Hamilton, según Carlos Sainz padre, quien tuvo un papel clave en la salida de su hijo del equipo de Maranello.

El mercado de fichajes de la Fórmula 1 dio un giro inesperado cuando Lewis Hamilton confirmó su traspaso de Mercedes a Ferrari. Este movimiento, que parecía un sueño para muchos, se convirtió en un desafío para el futuro de varios pilotos, entre ellos Carlos Sainz.

Fred Vasseur, director de Ferrari, explicó que la llegada del británico al equipo fue una de las principales razones para que Sainz quedara fuera de la escudería. Aunque Vasseur expresó su admiración por el piloto español, dejó claro que, para incorporar a Hamilton, se debía prescindir de Sainz.

Ahora, Carlos Sainz padre ha hablado públicamente sobre la situación, revelando lo que, en su opinión, realmente sucedió. En declaraciones a Motorsport, el padre del piloto de 30 años no cree que Ferrari haya tratado mal a su hijo, aunque muchos aficionados consideran que sí lo hicieron. Para él, el principal responsable de la salida de Carlos de Ferrari es Lewis Hamilton.

🚨🚨🎙️| Carlos Sainz’ father has opened up on his son’s departure from Ferrari:



"Ferrari was happy with Carlos but the possibility appeared because Hamilton himself produced it. It is HE who approached Ferrari, then the circumstances arose.”



[El Cafelito] pic.twitter.com/YgDIbjirRE