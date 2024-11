Carlos Sainz destapa la verdad sobre la relación con Verstappen, nadie se lo cree

Carlos Sainz ha hablado abiertamente sobre su relación con Max Verstappen, aclarando varios puntos que han levantado especulaciones en los últimos años. El piloto español ha desmentido los rumores que sugieren que existe algún tipo de enemistad o rivalidad irreconciliable entre él y el neerlandés.

Sainz asegura que su relación con Verstappen es buena y que los problemas que se pudieron haber dado en el pasado no han influido en sus decisiones profesionales. Sin embargo, las razones por las cuales no ha sido llamado por Red Bull para la temporada 2025 van más allá de lo personal.

La relación con Verstappen

Carlos Sainz compartió equipo con Max Verstappen en Toro Rosso, en una etapa temprana de sus carreras en la Fórmula 1. En ese entonces, ambos eran jóvenes y aún no contaban con la experiencia que tienen ahora. Según Sainz, la relación era buena desde el principio. En una entrevista reciente, el piloto madrileño comentó: "Creo que me llevaría bien con él. Por aquel entonces teníamos 16 y 19 años, y hemos madurado mucho desde entonces".

💥 Carlos Sainz: "Si mi relación con Max Verstappen fue la razón por la que no me ficharon en Red Bull, simplemente sería INCORRECTA"



En Toro Rosso, los pilotos eran puestos a prueba no solo por su habilidad, sino por su capacidad de competir entre ellos para ascender a Red Bull. "En Toro Rosso, te meten en un equipo y te dicen: ¡luchad entre vosotros, luego veremos quién es el mejor y quién se va a Red Bull!", explicó Sainz. Esta estructura, según el piloto de Ferrari, no favorecía la cooperación entre compañeros, sino que incentivaba la rivalidad. Esto, dice Sainz, no tiene nada que ver con su relación personal actual con Verstappen.

La verdadera razón detrás de su no ascenso a Red Bull

Uno de los temas más discutidos en torno a Sainz es su fracaso al no ser fichado por Red Bull para 2025. Algunos rumores apuntaban a que las tensiones entre Sainz y Verstappen podrían haber influido en la decisión del equipo austriaco.

Sin embargo, Sainz ha negado rotundamente esta posibilidad, dejando claro que la relación con Verstappen no fue un factor determinante. "Si la decisión dependiera de eso, simplemente no es correcto, ya se lo he dicho", afirmó Sainz, refiriéndose a las especulaciones que vinculaban su relación con Verstappen a la negativa de Red Bull.

Carlos también ha señalado que, en la Fórmula 1, las decisiones de los equipos no solo se toman en función de la relación entre pilotos, sino por una serie de factores técnicos y estratégicos. Sainz tiene claro que no fue su relación con Verstappen lo que le impidió llegar a Red Bull. “La decisión no dependía solo de eso”, dijo en otra entrevista. La realidad es que el futuro de Sainz no se resolvió en torno a ese tema, sino por cuestiones más complejas dentro de la dinámica de los equipos.