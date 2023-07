Carlos Sainz detona la bomba de julio por culpa de Leclerc y sacude Ferrari: adiós, a otro equipo

La renovación de Carlos Sainz con Ferrari hasta 2025 apunta a ser la última firma del piloto madrileño en la escudería de Maranello. La salida de Mattia Binotto del equipo supuso un gran varapalo para el español ya que Fred Vasseur, el hombre que tomó las riendas del proyecto, guarda una relación muy estrecha con Charles Leclerc y fruto de ello el monegasco es el hombre sobre el que la escudería ha depositado sus esperanzas de poder hacer algo grande esta temporada.

Eso sí, lejos de estar acercándose a esas expectativas, ni Leclerc ni Sainz han conseguido sumergirse en una dinámica de resultados satisfactoria para Ferrari y de ahí que la tensión sea palpable en el box. Es cierto que en el Gran Premio de Austria el equipo logró colar a Charles por detrás de Max Verstappen, pero las previsiones a corto plazo no son nada optimistas y esto solo hará que acrecentar un clima de crispación que provocará cambios importantes a partir de 2024.

Por el momento, tanto Leclerc como Sainz están vinculados con Ferrari hasta 2025, pero hoy el piloto madrileño ha protagonizado la gran sorpresa del mes de julio ya que, tal y como comentó a Sky Sports Italia, ha puesto en duda su continuidad: "Tengo que ser honesto. No me gusta entrar en mi último año de mi contrato sin saber realmente dónde voy a estar compitiendo el año siguiente. He experimentado una situación similar antes tanto con Red Bull como con Renault y sé que no es lo ideal. No es lo correcto. Mi prioridad y mi principal objetivo es ganar algún día con Ferrari. Y creo que eso lo he dejado bastante claro. Y es por eso que les estoy dando mi prioridad este invierno. Sino, entonces será hora de mirar alrededor”.

Vivir a la sombra de Leclerc, a pesar que ambos pilotos mantienen una excelente relación profesional, es algo que parece haber colmado la paciencia de un Carlos Sainz que buscará un nuevo reto lejos de Ferrari en 2025 si la marca no le brinda la importancia deseada y que, atendiendo a las estadísticas, se ha ganado por méritos propios.

Tiene motivos

Es más, la mejor prueba de que Sainz merece estar considerado, por lo menos, a la altura de su compañero es que en la clasificación actual el piloto madrileño de 28 años aventaja en 10 puntos al monegasco, aunque ambos están muy lejos de poder competir por el liderato de la misma... e incluso terminar en el podio a final de temporada ya que Fernando Alonso, el hombre que ocupa la tercera plaza, ya cuenta con 131 puntos en su casillero particular.