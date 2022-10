Carlos Sainz gobierna en Austin donde Pérez y Leclerc se juegan todo

Carlos Sainz se ha llevado la clasificación por delante de Max Verstappen. Los Mercedes no ha podido con el Ferrari del español, ni con el Red Bull del neerlandés, pero saldrán desde la 3ª y 4ª posición tanto Hamilton como Russell respectivamente. Una carrera que tras lograr el campeonato el ‘33’ en Japón tiene como aliciente la lucha por el subcampeonato, ya que, Sergio Pérez y Charles Leclerc se encuentran separados por tan solo 1 punto a favor del de Red Bull. El piloto mexicano ha quedado clasificado en Austin en 9ª posición y el monegasco no ha pasado de la Q2 y ha quedado 12º.

Tras un inicio muy ilusionante de Leclerc, los Ferrari poco a poco empezaron a perder el ritmo que iban recuperando los Red Bull. Varios fallos a la hora de hacer los pit stop condenaron las opciones de campeonato de Carlos Sainz y el piloto monegasco no ha conseguido dar con la tecla para sacar el máximo rendimiento el vehículo italiano. Ahora, con la lucha por el campeonato de constructores casi decidida a favor de la marca austriaca, Leclerc quiere dar una alegría a la afición italiana y conseguir la segunda posición.

Una clasificación en la que Fernando Alonso ha quedado 14º. Como ya publicamos en Don Balón, Alpine quiso introducir mejoras en el monoplaza de Esteban Ocon para ir probando piezas de cara al año que viene y para Austin la escudería francesa había preparado un nuevo fondo plano para el coche de Esteban Ocon, pero no para el del piloto español, algo con lo que el asturiano bromeo tras los libres del viernes. Novedades anunciadas por Otmar Szafnauer y que sorprendieron al propio Fernando Alonso, ya que, tal y como el propio piloto asturiano hizo público en tono de broma:” Creo que solo lo va a llevar Esteban por lo que me acabo de enterar hace tres minutos. Ojalá que vaya bien y en México poder ponerlo también en mi coche”, señala el asturiano.

Fuese cierto o no que Esteban Ocon era el único de los dos pilotos de Alpine que iba a llevar en Austin las últimas mejoras, lo cierto es que el francés no ha conseguido pasar de la Q1, quedando en 17ª posición, mientras que Fernando Alonso, pero a no haber podido realizar tampoco una gran clasificación, ha quedado 14º.