Carlos Sainz lanza un dardo a Red Bull y Mercedes, no se entiende

Carlos Sainz ha roto el silencio sobre las decisiones que marcaron su futuro en la Fórmula 1. En una reciente entrevista con Sky Sports F1, el piloto madrileño expresó su incomprensión hacia las elecciones de Red Bull y Mercedes que lo dejaron fuera de sus alineaciones para 2025. Con un tono directo, Sainz lanzó un mensaje claro a los equipos punteros: “Todavía no puedo entender ciertas decisiones que han tomado las personas”.

El futuro de Carlos Sainz parecía entrelazado con dos de las escuderías más importantes del automovilismo. Por un lado, Red Bull optó por mantener a Sergio Pérez, a pesar de que el mexicano atraviesa su peor temporada en el equipo. Por otro lado, Mercedes sorprendió al inclinarse por el joven talento Andrea Kimi Antonelli, dejando al madrileño fuera de sus planes.

Estas decisiones dejaron a Sainz en una posición complicada. Sin opciones en los equipos grandes, tuvo que elegir entre escuderías menos competitivas como Williams, Audi y Alpine. Finalmente, decidió firmar con Williams, donde buscará consolidar su carrera en 2025.

Para Sainz, las decisiones de Mercedes y Red Bull no fueron fáciles de aceptar. “En ese momento me dolió. Todos tenemos egos... Yo tengo un ego de conductor y no lo podía entender”, confesó el piloto español. Este tipo de rechazo, más allá de lo profesional, tuvo un impacto personal en un piloto acostumbrado a luchar en la parte media-alta de la parrilla.

Sin embargo, Sainz no permite que este golpe empañe su perspectiva. “Si no voy allí es porque la vida simplemente no quiere que esté allí”, afirmó, mostrando una actitud centrada en el futuro.

