Carlos Sainz padre destapa el secreto de Hamilton, no hay marcha atrás

El mundo de la Fórmula 1 vivió un terremoto inesperado esta temporada con la sorprendente decisión de Lewis Hamilton de dejar Mercedes para unirse a Ferrari.

Tras más de una década y seis títulos mundiales con las flechas plateadas, el piloto británico optó por un cambio radical. Esta noticia, que sacudió el paddock, fue revelada de una manera insólita: por Carlos Sainz padre, en una llamada al 'team principal' de Mercedes, Toto Wolff.

El momento del bombazo

El 1 de febrero se filtró una de las noticias más impactantes del año. Toto Wolff, quien lideró el equipo Mercedes durante el glorioso periodo de Hamilton, supo del cambio de escudería por una llamada inesperada. “El viejo Sainz me llamó y me dijo: ‘Esto es lo que está pasando’”, confesó Wolff en el podcast High Performance. Esta llamada no solo confirmó los rumores, sino que también alteró el tablero de la Fórmula 1, afectando directamente a Carlos Sainz Jr., quien perdió su lugar en Ferrari.

Lo más sorprendente es que ni siquiera desde Maranello hubo comunicación directa. Wolff intentó confirmar el traspaso con Frédéric Vasseur, jefe del equipo Ferrari, pero recibió un silencio que decía más que mil palabras. “Le mandé un mensaje a Fred preguntando: ‘¿Te llevas a mi piloto?’. No obtuve respuesta. Eso fue una señal clara”.

La reacción en Mercedes

La incertidumbre inicial se transformó rápidamente en una dura realidad. Cuando Hamilton regresó a la sede de Mercedes, el austriaco lo confrontó. Según Wolff, la conversación fue breve pero decisiva. “Lewis me dijo: ‘Hay algo que tengo que decir’. En ese momento supe que el cambio era definitivo”.

La relación entre Hamilton y Mercedes había sido de confianza y éxitos, lo que hacía aún más difícil imaginarlo en Ferrari. Wolff recordó una conversación con Pep Guardiola, quien le dio un consejo clave: “Si alguien cree que puede rendir mejor en otro sitio, hay que dejar que se vaya”. Esto le ayudó a aceptar la salida de Hamilton.

Toto Wolff: "Hay una razón por la que solo firmamos un contrato de un año más con Hamilton". “Estamos en un deporte donde la agudeza cognitiva es importante y creo que todo el mundo tiene una vida útil. Menos mal que se fue, así que nos ahorramos decirle que se vaya" 😳😳😳 pic.twitter.com/IxVOOvfgjj — Lewis⁴⁴ Argento 🇦🇷 (@LewisHamArg44) November 8, 2024

Un nuevo capítulo para Mercedes

Con la partida de Hamilton, Mercedes ha centrado sus esfuerzos en el futuro. George Russell, quien ya ha demostrado ser un piloto sólido, se convertirá en el líder del equipo. Junto a él estará Kimi Antonelli, una joven promesa que hará su debut en 2025.

El impacto inicial del traspaso ha sido absorbido, y ahora Mercedes está enfocada en retomar la senda del éxito. Wolff aseguró que están listos para el desafío: “Nos hemos adaptado. Ahora miramos hacia adelante con confianza”.