Carlos Sainz recibe una sorprendente noticia de Ferrari que nadie esperaba

El final de la temporada 2024 marcó un importante giro en la carrera de Carlos Sainz. Tras cuatro años con Ferrari, el piloto español dejó la escudería italiana para unirse a Williams. Sin embargo, lejos de olvidar su paso por Maranello, Ferrari ha sorprendido al piloto con un gesto inesperado y emotivo.

La separación entre Carlos Sainz y Ferrari no fue sencilla. La escudería italiana decidió apostar por Lewis Hamilton para ocupar el asiento del piloto madrileño, lo que abrió un nuevo capítulo en la carrera de Sainz. Sin embargo, Ferrari no ha querido despedirse de él sin antes rendirle un homenaje, algo que sorprendió a muchos, incluyendo al propio Carlos.

La escudería de Maranello publicó un video en sus redes sociales, en el que Sainz lee los mensajes de los seguidores del equipo, los 'tifosi', agradeciéndole su paso por Ferrari. En este video, el piloto español pudo conocer el cariño y reconocimiento que ha ganado durante sus cuatro años en el equipo.

En la carta que Ferrari entregó a Sainz, la escudería destacó el impacto que tuvo el piloto español en la mejora del rendimiento del equipo. La escudería no solo agradeció su dedicación, sino también su carácter y profesionalismo dentro y fuera de la pista. "Eres un embajador extraordinario del Cavallino Rampante", se leía en la misiva, haciendo referencia al escudo de Ferrari.

Los seguidores de Ferrari, por su parte, mostraron su gratitud hacia Sainz, a quien consideran una pieza clave durante su tiempo en la escudería. "Te deseamos lo mejor para continuar tu carrera", concluía la nota, dejando claro que no se trata de una despedida definitiva, sino de un "hasta luego". Ferrari incluso expresó su esperanza de que Sainz regrese en el futuro.

