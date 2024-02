Checo da pistas sobre su retirada y tras ello quiere que Red Bull ponga al español con Verstappen

Las diferentes escuderías que tendrán protagonismo a lo largo del mundial de 2024 de Fórmula 1 ya se han desplazado a Bahréin, donde dentro de dos semanas tendrá lugar el primer compromiso de la temporada.

No nos cansamos de repetir que Red Bull está teniendo más problemas de los imprevistos ya que, si Ferrari, McLaren, Mercedes y Aston Martin tienen plenas esperanzas de poder competir de tú a tú con Max Verstappen y Checo Pérez, el culebrón protagonizado por Christian Horner y su posible despedida del proyecto ha puesto en alerta a todos.

Eso sí, hoy no es Verstappen el protagonista de estas líneas, al menos de forma directa, sino su compañero de equipo, un Checo que en sus últimas declaraciones no solo da pistas sobre su futuro en la Fórmula 1, sino que el mexicano se ha atrevido a lanzar unas palabras de mucho apoyo para Fernando Alonso, su rival en la pista, sí, pero un gran amigo fuera de los circuitos: “Veo a Fernando Alonso corriendo en la Fórmula 1 durante mucho tiempo. Fernando es un gran ejemplo de regeneración de energía en términos de motivación. Por mi parte, no me veo corriendo por tanto tiempo”, señaló en el portal PitDebrief.

Opción que gusta mucho

A colación de esto hay que recordar que el propio Alonso se ha mostrado ampliamente convencido de seguir en la F1 al menos una temporada más allá de 2024, pero esta quizá podría darse fuera de Aston Martin.

La posibilidad de tomar el testigo de Lewis Hamilton en Mercedes viene cogiendo fuerza, pero Checo Pérez ha entregado de forma indirecta a Red Bull el mejor candidato posible para dominar la Fórmula 1 en una unión, la de Alonso y Verstappen, que enfrentaría en igualdad de condiciones a dos de los mejores pilotos de la historia de la competición.

¿Se hará realidad? Solo el tiempo lo dirá…