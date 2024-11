Checo Pérez rompe el silencio, este será su futuro en 2025

La temporada 2024 de Fórmula 1 ha sido difícil para Sergio 'Checo' Pérez. Aunque Red Bull ha reconocido que el piloto mexicano ha tenido un rendimiento por debajo de lo esperado, las últimas declaraciones de 'Checo' parecen dar luz verde a su continuidad en el equipo para la próxima temporada. En una reciente rueda de prensa previa al Gran Premio de Catar, el piloto aclaró de manera tajante que su futuro está en Milton Keynes.

Un futuro asegurado en Red Bull

A pesar de las críticas sobre su rendimiento y los rumores que apuntan a que Checo Pérez podría ser reemplazado, el propio 'Checo' confirmó que estará en Red Bull en 2025. "Estaré al cien por cien en Red Bull el año que viene", declaró con seguridad.

Este mensaje parece calmar las especulaciones sobre su salida, reforzando la idea de que su contrato, renovado a mitad de temporada, lo mantiene en el equipo de la bebida energética. "No hablo de mis contratos en F1, no lo he hecho en los 14 años que llevo aquí, pero si renovamos a mediados de temporada ha sido por algo", agregó.

Los problemas con el coche, la clave del bajón

Durante la rueda de prensa, Pérez explicó las razones detrás de su bajón de rendimiento en la segunda mitad de la temporada. Según el piloto, los problemas con el coche de Red Bull fueron la principal causa de su bajo desempeño.

"Cuando volvimos a Europa, la temporada dio un giro de 180 grados. Otros equipos encontraron mucho rendimiento en sus coches y nosotros estábamos algo perdidos", explicó. Pérez señaló que, debido a la falta de piezas nuevas y a los esfuerzos por mejorar el coche, el equipo perdió puntos cruciales.

Además, el mexicano reconoció que su estilo de conducción fue más sensible a esos problemas. "Mi estilo de conducción era más sensible a estos temas, y Max (Verstappen) se adaptó mejor", indicó, refiriéndose a su compañero de equipo, quien ha dominado la temporada. Pérez dejó claro que, aunque le costó adaptarse a los cambios, el principal inconveniente fue no poder exprimir al máximo el rendimiento del coche.

¿Qué pasará en 2025?

A pesar de las dificultades, Pérez está decidido a continuar con Red Bull. Sin embargo, la clave para su futuro estará en si el equipo puede resolver los problemas del coche y darle el apoyo necesario para que pueda estar a la altura de las expectativas. Habrá que ver si la escudería se mantiene en la misma línea de confianza en el piloto mexicano, o si las críticas siguen afectando su permanencia a largo plazo.