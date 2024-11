Checo Pérez se cansa y destapa toda la verdad sobre su enfrentamiento con Lawson, crisis en Red Bull

Sergio "Checo" Pérez, piloto mexicano de la escudería Red Bull Racing, ha roto su silencio sobre su tensa relación con Liam Lawson, corredor del Visa Cash App Racing Bulls. En una reciente entrevista en el podcast Podpah, el piloto mexicano no ocultó su frustración respecto a la dinámica interna y reveló detalles sobre lo que sucedió en la última carrera.

Frustración en la pista: el enfrentamiento con Lawson

Durante el podcast, Checo Pérez expresó su frustración por los conflictos con Lawson durante una reciente carrera. Según el piloto de Jalisco, el enfrentamiento se originó en la competencia debido a una mala gestión de la estrategia, lo que causó una gran pérdida de puntos para el equipo.

Checo dijo en el podcast: "Obviamente, estaba muy frustrado por cómo se manejó todo durante la carrera". Esto refleja que Pérez considera que la estrategia en pista fue uno de los principales factores que afectaron su desempeño, dejando escapar puntos importantes, especialmente en una carrera frente a su público.

Además, Pérez reconoció que fue una decepción para él y sus seguidores, quienes esperaban que lograra un mejor resultado. "La carrera se veía genial. Hasta ese momento, creo que podríamos haber sumado muchos puntos, pero al final... perdimos para el equipo, y eso es lo que realmente me importa", comentó el piloto.

La tensión en Red Bull y su relación con Lawson

El enfrentamiento entre Checo y Lawson ha encendido las alarmas sobre posibles tensiones internas en la escudería. Aunque Red Bull ha tenido una alineación sólida con Pérez y Verstappen, los problemas con Lawson podrían estar afectando la estabilidad del equipo. La competencia entre pilotos, y la presión de mantener el nivel de rendimiento en cada carrera, ha hecho que estos roces en la pista se conviertan en tema de conversación dentro y fuera del equipo.

Este tipo de rivalidades no son raras en la Fórmula 1, donde la competencia entre compañeros de equipo puede ser feroz. No obstante, la importancia de que ambos pilotos trabajen en conjunto es crucial para asegurar el éxito de la escudería. Checo ha dejado claro que su prioridad es el equipo, aunque no siempre sea sencillo lidiar con las decisiones internas.