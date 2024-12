Christian Horner pone en jaque el futuro de Yuki Tsunoda en AlphaTauri

La situación de Yuki Tsunoda en el equipo AlphaTauri está en una encrucijada tras las declaraciones de Christian Horner, jefe de Red Bull, que ponen en duda el futuro del piloto japonés en la escudería. La entrada de Liam Lawson como candidato firme para ocupar un asiento en Red Bull en 2025 ha dejado a Tsunoda en una posición incómoda. Este giro de los acontecimientos podría marcar el final de la etapa del japonés en AlphaTauri.

El ascenso de Liam Lawson

Christian Horner y Helmut Marko, las dos figuras clave en la toma de decisiones de Red Bull, han dejado claro que el futuro de la escudería pasa por el talento de Liam Lawson. El piloto neozelandés, con menos experiencia que Tsunoda, ha demostrado en media temporada que tiene la capacidad de dar el siguiente paso hacia Red Bull. Esta rápida evolución ha dejado en evidencia las dificultades que ha tenido Tsunoda para sobresalir desde su debut en 2021.

La falta de opciones para Tsunoda

Aunque Tsunoda tiene más experiencia que Lawson, no ha logrado destacarse lo suficiente para asegurar su lugar en la F1. El japonés llegó a AlphaTauri con grandes expectativas, pero hasta ahora no ha sido capaz de ofrecer los resultados esperados. Este estancamiento ha generado dudas sobre su capacidad para seguir en el equipo, especialmente ahora que la joven promesa Lawson ha ganado terreno rápidamente.

Las palabras de Christian Horner

Horner, al referirse a Tsunoda, ha sido claro: "No puedes tener a un piloto en el equipo B durante cinco años. No puedes ser siempre la dama de honor", declaró. Esta reflexión deja entrever que la paciencia de Red Bull con Tsunoda podría estar agotándose.

Christian Horner discusses Yuki Tsunoda's future with Red Bull. pic.twitter.com/SuhEC7b1tB — ESPN F1 (@ESPNF1) December 21, 2024

El jefe de Red Bull también apuntó que las oportunidades en la F1 cambian rápidamente, y que si Tsunoda no aprovecha su momento, podría ser demasiado tarde. “Tiene que ser él quien demuestre que es él quien llama a la puerta”, agregó Horner.

El futuro incierto de Tsunoda

El mensaje es contundente: si Tsunoda no logra demostrar un rendimiento destacado pronto, su futuro en AlphaTauri podría verse seriamente comprometido. Aunque Horner no cerró las puertas a una posible continuidad del piloto, el ambiente es de incertidumbre. Si la situación no cambia, Tsunoda podría estar en la búsqueda de un nuevo equipo o incluso tener que abandonar la Fórmula 1.

El futuro de Yuki Tsunoda parece depender de su capacidad para demostrar que es capaz de dar un salto en su rendimiento. La presión sobre él es cada vez mayor y su permanencia en la categoría está en juego.