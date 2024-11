Colapinto enciende la Fórmula 1, mensaje directo a Red Bull y Ferrari

Franco Colapinto ha llegado a la Fórmula 1 como un torbellino, transformando el panorama del equipo Williams y sorprendiendo a los aficionados con su rendimiento. Tras sustituir a Logan Sargeant, el joven argentino no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó de manera espectacular. Su capacidad para adaptarse al monoplaza y a la presión de la máxima categoría del automovilismo ha sido impresionante, dejando en claro que su talento está a la altura de los mejores.

Colapinto, quien ya suma puntos importantes para Williams, no se conforma con su éxito inicial. En sus propias palabras, el piloto asegura que, aunque al principio su objetivo era simplemente sumar puntos, ahora sueña con más.

⚠️ | The Argentine government is exploring the possibility of once again hosting a grand prix, with a surge in popularity following Franco Colapinto's debut.



"I spoke with President Javier Milei and the secretary-general of the presidency Karina Milei in order to coordinate all… pic.twitter.com/sKy0uDd5sh