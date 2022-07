Comienza la guerra por Alonso: Aston Martin ataca y Alpine responde

La no tan sorprendente retirada de Sebastian Vettel de la Fórmula 1 ha supuesto un cambio de planes rotundo en los planes de Aston Martin. Decimos no tan sorprendente porque desde que comenzara la temporada, el piloto alemán cada vez ha ido sintiendo menos interés por todo lo relacionado con el campeonato, dejando de asistir a reuniones, e incluso levantándose en medios de ellas y abandonando la sala. Su salida era un secreto a voces, pero parece que los únicos que no veían las señales eran Lawrence Stroll y compañía.

Ahora, con su salida ya oficializada, Aston Martin busca un hombre que cubra el puesto vacío que el piloto alemán dejará al final de la temporada y todas las quinielas apuntan a Fernando Alonso, ya que, la renovación del asturiano con los del Alpine está estancada. El ‘Nano’ no tiene claro si continuará o no en la escudería francesa más allá de 2023 y por eso suena como favorito para suplir a Vettel y al ser preguntado por ello Mike Krack ha dicho lo siguiente:” No me gustaría especular hoy sobre los planes de los pilotos de cara al futuro. Así que, por favor, tened paciencia hasta que sea el momento adecuado”, comentaba de forma ambigua.

Su futuro es incierto porque Otmar Szafnauer así lo quiere. Sabe que hay muy pocos asientos libres para 2023 y hasta que no ha aparecido el asiento libre del Aston Martin, todas las declaraciones acerca de Ocon y Alonso siempre eran ambigüas, sin decantarse por ninguno de los dos y sin llenarles de halagos, haciéndoles saber que él controla la situación y que su puesto no está asegurado, pese a que el piloto español, como siempre, está sacando el máximo rendimiento al Alpine, aunque la clasificación general no muestre la realidad.

Por ello, y tras el anuncio de la retirada de Vettel, Otmar Szafnauer ha decidido cambiar de estrategia y empezar a halar públicamente a Fernando Alonso, para que Aston Martin no se lleve al piloto español el año que viene:” Mejora cada fin de semana. Nunca deja de intentarlo, de reinventarse, de aprender. Es una máquina, dentro y fuera del coche. Implacable”, afirma el jefe de Alpine en una entrevista recogida por el medio Caranddrive.

Veremos qué equipo acaba siendo el elegido por Fernando Alonso para la temporada que viene, pero lo que está claro es que su monoplaza será o un Alpine o un Aston Martin. Si alguien puede convencerle de cambiar de aires es Lawrence Stroll.