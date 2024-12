Daniel Ricciardo cierra su capítulo en la F1, el fin de una carrera icónica

Daniel Ricciardo, uno de los pilotos más queridos y carismáticos de la Fórmula 1, ha confirmado que su carrera en la categoría reina del automovilismo ha llegado a su fin. En un reciente evento en Estados Unidos, el australiano dejó claro que no volverá a competir en la F1, poniendo así punto final a una trayectoria llena de logros y momentos memorables.

Ricciardo fue directo y tajante cuando se le preguntó sobre su futuro en la F1. Durante un acto de relaciones públicas, un fan le preguntó si consideraría unirse al equipo Cadillac, que debutará en la Fórmula 1 en 2026. La respuesta de Ricciardo fue clara: "No, he terminado", subrayó, acompañado de un gesto que dejó en claro que su ciclo en la F1 se ha cerrado.

