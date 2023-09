Desastre en los muros de Aston Martin y Ferrari, Fernando Alonso y Carlos Sainz perjudicados

Max Verstappen se ha mostrado tan intratable como se previa en el Gran Premio de Japón y ha conseguido la victoria por delante de Norris y Piastri. Carlos Sainz se ha quedado en la sexta posición, mientras que Fernando Alonso se ha tenido que conformar con la octava.

El triunfo del campeón del mundo holandés le ha dado el título de campeón del mundo de constructores a Red Bull. La escudería austríaca no ha tenido competencia en ningún momento, solo se les ha escapado una victoria en todo lo que llevamos de temporada.

El tricampeonato

Verstappen tiene muy cerca el tercer trofeo después de que Checo Pérez haya tenido que abandonar por varios errores. El Gran Premio de Catar será la primera oportunidad de la que dispondrá un piloto llamado a seguir marcando una época en la Fórmula 1. Max podría conseguirlo sin necesidad de esperar a la carrera del domingo, ya que hay opciones de que siendo sexto en la sprint, le valga. Una posibilidad que resume bastante bien la superioridad que ha mostrado a lo largo de toda la campaña con respecto a sus rivales.

Las decisiones de Ferrari

Carlos Sainz se ha visto perjudicado por la lentitud de su escudería. El madrileño tenía ritmo suficiente como para haber adelantado a Hamilton, pero el equipo italiano ha esperado tres vueltas para copiar la estrategia de Mercedes, provocando que el ganador de la última carrera no tuviese tiempo suficiente para recuperar la desventaja que tenía con respecto al británico.

Error en Aston Martin

Fernando Alonso afrontaba la carrera en Japón con la sensación de que su coche no podía competir por una mejor posición que la que tenía en la parrilla, pero para sorpresa del mismo piloto español, el rendimiento ha sido mejor de lo esperado y su octava plaza se ve con buenos ojos, aunque podía haber sido mejor. La estratosférica salida del asturiano le ha permitido rodar con rivales que parecían lejos, y ahí se ha sentido cómodo, pero entonces ha llegado el error de Aston Martin, que le ha hecho entrar para proteger la posición ante Tsunoda: “estaba cómodo detrás de Ferrari y delante de Mercedes... Y de repente me han llamado y era demasiado pronto. Queríamos cubrir a Tsunoda y nuestra carrera no estaba ahí hoy, estábamos para otra cosa".