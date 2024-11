El destino está escrito: Aston Martin señala el día exacto en que Alonso alcanzará la gloria

El triunfo de Fernando Alonso ya tiene fecha. Aston Martin, bajo la dirección de Lawrence Stroll, ha trazado un ambicioso plan para convertir a la escudería en un contendiente al título mundial de Fórmula 1.

Según Stroll, 2026 será el año en que Alonso y el equipo alcanzarán la gloria. Este objetivo, aunque desafiante, está respaldado por un proyecto estratégico que busca posicionar a Aston Martin como una potencia en el automovilismo.

En su camino hacia la cima, Aston Martin ha implementado cambios significativos. Entre ellos destaca la incorporación de Adrian Newey, un ingeniero con un impresionante historial en el diseño de monoplazas ganadores. Su llegada ha sido un impulso clave para el desarrollo del vehículo, aportando innovación y experiencia al equipo.

