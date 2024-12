El fichaje del siglo en riesgo: Ferrari pone en pausa su acuerdo con Hamilton

El mundo de la Fórmula 1 no ha parado de hablar de uno de los movimientos más mediáticos en la historia reciente del deporte: el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari. Sin embargo, lo que parecía un sueño para los tifosi ahora está en peligro, ya que la escudería italiana ha decidido poner en pausa su acuerdo con el piloto británico. A continuación, analizamos las razones y las implicaciones de esta decisión.

Un movimiento histórico

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, habría sido un refuerzo de lujo para Ferrari. Subirse al coche más icónico de la parrilla con la posibilidad de romper el récord de títulos que comparte con Michael Schumacher prometía ser un capítulo épico en la historia del automovilismo. El fichaje también implicaba un cambio significativo en la alineación de pilotos, ya que Carlos Sainz, uno de los pilares actuales de Ferrari, tuvo que ceder su asiento y aceptar un nuevo desafío en Williams.

No obstante, este movimiento no convenció a todos. El ex piloto de Ferrari, Felipe Massa, ha manifestado sus dudas debido a la edad de Hamilton. Aunque reconoce que el británico es “uno de los mejores pilotos que la Fórmula 1 ha visto nunca”, Massa teme que los casi 40 años del británico puedan ser un obstáculo.

Ferrari en su mejor momento

Otro factor que pone en entredicho este fichaje es el rendimiento actual de Ferrari. En 2024, la escudería ha dado un salto competitivo, luchando por el campeonato de constructores y destacando por su consistencia en las últimas carreras. Charles Leclerc y Carlos Sainz han demostrado ser una dupla sólida, y la incorporación de Hamilton podría alterar esta estabilidad.

En el caso de Sainz, su salida hacia Williams, aunque forzada por las circunstancias, deja un vacío emocional entre los aficionados que han visto en el español un piloto capaz de defender los colores de Ferrari con solvencia y compromiso.

La sombra de Schumacher y el factor edad

Las comparaciones entre Hamilton y Schumacher son inevitables. Massa destaca las similitudes entre este fichaje y el retorno de Schumacher a la Fórmula 1 con Mercedes, un movimiento que no resultó exitoso para el alemán. Sin embargo, el ejemplo de Fernando Alonso, quien con 43 años sigue brillando en Aston Martin, podría desmentir la idea de que la edad sea un impedimento para Hamilton.