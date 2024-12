El GP de Qatar arruina a Colapinto, triple choque y abandono en plena carrera

El Gran Premio de Qatar se convirtió en una pesadilla para Franco Colapinto, quien abandonó la carrera tras solo unos metros. El piloto argentino de Williams fue víctima de un incidente en la largada, cuando Nico Hülkenberg (Haas) causó un toque en cadena que dejó a Colapinto fuera de competencia.

El accidente en la largada

La carrera comenzó de manera desafortunada para Colapinto. Apenas se apagaron los semáforos, Hülkenberg llegó pasado a la primera curva, bloqueó sus ruedas y terminó impactando a Esteban Ocon (Alpine).

Este toque hizo que el coche de Ocon embistiera al Williams de Colapinto. El impacto fue violento, dañando tanto la suspensión trasera como la delantera derecha del coche de Franco. Como consecuencia, el argentino terminó en la cama de leca y no pudo continuar en la competencia.

Un incidente sin responsabilidad para Colapinto

Tanto Colapinto como Ocon fueron víctimas del exceso de Hülkenberg. El alemán, con 15 temporadas de experiencia en la F1, cometió un error grave que afectó a dos pilotos que nada tenían que ver con la maniobra.

En un gesto de solidaridad, Ocon se acercó a Colapinto tras el incidente, quizás para explicarle lo sucedido. Sin embargo, ambos sabían que no tenían culpa de lo ocurrido.

Un fin de semana complicado

El incidente fue solo la culminación de un fin de semana difícil para el piloto de Williams. En la clasificación para la carrera Sprint, Colapinto enfrentó problemas de suspensión y quedó en la última posición.

Aunque en la competencia sabatina terminó 18º, superó a pilotos como Sergio "Checo" Pérez (Red Bull) y Guanyu Zhou (Sauber), lo que le permitió tener esperanzas para la carrera principal. Sin embargo, esos planes se vinieron abajo tras el toque en la largada.

Frustración y esperanza para el futuro

Después de la carrera, Colapinto no ocultó su frustración. "Una lástima. No pude hacer nada. Traté por la izquierda y me llevaron puesto igual. Un desastre", comentó. A pesar de su mal resultado, el argentino reflexionó sobre su temporada y sus objetivos. "Es una racha muy mala. Son cosas que pasan en el deporte. Espero cerrar el año de manera positiva", expresó.

Colapinto también mostró su preocupación por los daños en su Williams FW 46: "Me chocó fuerte. Hay que ver cómo lo arreglan", dijo. A pesar del tropiezo, Franco sigue con la mirada puesta en el futuro, en un año que podría ser clave para su carrera, con opciones de ascender en la parrilla de la Fórmula 1.