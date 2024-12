El novato de la F1 elige al mejor de la historia y genera debate en el paddock

La Fórmula 1 siempre ha sido un lugar donde las discusiones sobre quién es el mejor piloto de todos los tiempos nunca desaparecen. Este debate se ha intensificado recientemente debido a las declaraciones de un joven piloto que recién se ha incorporado a la parrilla: Isack Hadjar. El franco-argelino, que debutará con AlphaTauri en la temporada 2025, ha dejado claro su punto de vista sobre quién es el mejor en la historia de la F1.

Lewis Hamilton, el referente para Hadjar

Para Isack Hadjar, el elegido como el mejor piloto de la historia no es otro que Lewis Hamilton. El futuro compañero de Yuki Tsunoda ha afirmado en varias ocasiones que Hamilton ha sido su principal inspiración a lo largo de su carrera. "Crecí viéndole. Desde que tenía tres años, siempre he sido un fan suyo", confesó Hadjar. La admiración por el británico no es algo reciente; de hecho, asegura que ha seguido su trayectoria durante los siete títulos mundiales del piloto de Mercedes.

El joven piloto ha destacado la figura de Hamilton como la más completa dentro de la Fórmula 1. "Estaba muy feliz animando al piloto que lo estaba ganando todo", comentó Hadjar, quien también subrayó que, desde su incursión en el mundo de los monoplazas, Hamilton fue la referencia a seguir. Según él, el británico ha sido siempre el "piloto a batir", y, por tanto, el que mejor representa el nivel de excelencia en el automovilismo.

El impacto de Hamilton en la carrera de Hadjar

Hadjar ha explicado que, al comenzar en el karting y posteriormente adentrarse en los monoplazas, comenzó a comprender la magnitud de la figura de Hamilton. "Cuando tú empiezas en karting y ves Fórmula 1, no sabes realmente lo que es pilotar un coche real", dijo. Para él, el piloto de Mercedes ha sido un referente no solo en su carrera profesional, sino también en su forma de abordar cada desafío dentro y fuera de la pista.

Estas declaraciones de Hadjar, al elegir a Hamilton como el mejor piloto de la historia, han generado opiniones divididas dentro del paddock. Muchos coinciden con la admiración del joven piloto, mientras que otros defienden a leyendas como Michael Schumacher o Ayrton Senna, quienes también ocupan un lugar destacado en la historia de la F1.