El secreto de Red Bull para retener a Verstappen que nadie esperaba

Tras el sí de Max Verstappen para seguir en Red Bull hasta 2026, ahora le toca al equipo cumplir su parte. Los austriacos saben que retener al tetracampeón no depende solo del contrato. Todo pasa por hacer un coche competitivo. Cada detalle cuenta. Cada prueba en la fábrica es clave.

Helmut Marko, asesor ejecutivo de Red Bull, no tiene dudas. Según él, el trabajo del equipo en los próximos meses será determinante: "Contamos con volver a estar arriba con Max la próxima temporada, así no escucharemos más sobre sus cláusulas de liberación". La advertencia es clara. Para que Verstappen siga feliz y motivado, Red Bull debe demostrar que puede luchar por el título otra vez.

El monoplaza de 2026 aún está en desarrollo, pero los avances son prometedores. La nueva reglamentación pone a prueba a la escudería, especialmente tras cambios en la aerodinámica y en su rol como nuevo motorista. Adrian Newey ya no lidera todos los diseños, pero la visión del equipo sigue intacta. Marko asegura que el chasis está muy avanzado y que el rendimiento del motor dependerá de cuatro pilares: motor de combustión interna, batería, combustible y sistema de suministro de combustible. La clave está en que cada pieza funcione a la perfección.

🚨 Red Bull is optimistic for the 2026 season



Marko: "We're counting on being back in the lead with Max next season."



"The figures we're seeing currently are promising, and there's still a long way to go until testing."



[https://t.co/i9iCuS0Snm] pic.twitter.com/h7jNUL8Ghw — RBR Daily (@RBR_Daily) August 26, 2025

Mirando al futuro: volver a ser el referente

Red Bull también tiene presente la lección de 2014, cuando Mercedes dominaba con una ventaja notable en potencia. Entonces, el tetracampeón no tenía opción. Ahora, el mensaje es otro: están trabajando duro para que Verstappen pueda sonreír. Las conversaciones ya no se centran solo en cláusulas o contratos. Se enfocan en GT3, carreras de simulación y en recuperar la supremacía que el equipo supo tener.

Esta temporada ha sido complicada. McLaren ha mostrado superioridad y Red Bull lo reconoce. Pero el optimismo es real. La meta es relanzar un proyecto ganador y regresar al centro de la Fórmula 1. El equipo confía en que, con esfuerzo en la fábrica y una estrategia clara, podrán ofrecerle a Verstappen lo que necesita: un coche que le permita seguir ganando y soñando.

El secreto de Red Bull no está en los contratos ni en las cláusulas. Está en el trabajo diario, en la pasión por la ingeniería y en demostrar que el campeón puede seguir siendo campeón. Así es como esperan retener a Max Verstappen… y nadie lo esperaba de esta manera.