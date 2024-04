En China, Aston Martin da con la tecla que ilusiona a Fernando Alonso y hundirá a Carlos Sainz

No estaba siendo el mejor inicio de temporada para Fernando Alonso y Aston Martin. A diferencia de la pasada temporada, donde el monoplaza de los de Silverstone era el segundo más rápido de la parrilla detrás de los Red Bull, este año el AMR24 no arrancó de la mejor forma, siendo más lento que Ferrari, McLaren y pudiendo competir solamente con unos Mercedes que están pasando por la peor crisis de su historia.

Sin embargo, el Gran Premio de China promete un cambio importante para la temporada de Alonso, que ha visto como en una clasificación normal y sin ninguna situación fuera de lo común más allá de su talento, ha sido capaz de llevar su nombre a la tercera posición solamente por detrás de Verstappen y Pérez, que siguen siendo imbatibles tanto a una vuelta como en carrera.

Sainz a la carga tras la sprint

Pese a estar varias posiciones por detrás de Fernando, la realidad es que Carlos Sainz sabe que tendrá que afrontar de nuevo el mismo problema que en la sesión al sprint, donde acabó tocandóse con un Fernando Alonso muy defensivo al que era incapaz de superar pese a tener un ritmo de carrera sensiblemente mejor.

Ante esta situación, el asturiano ya ha confirmado que su plan de carrera del domingo será el mismo que el de este sábado: “Clasificamos muy bien y en carrera no tenemos el ritmo de los de delante. Lo vimos en el sprint que hacíamos tapón y teníamos un tren de coches detrás. Supongo que, otra vez, mañana será una carrera a la defensiva”. Así confirmó su plan, Fernando Alonso, en palabras recogidas por Motorsport.com.

De este modo, Carlos Sainz ya sabe que, como mínimo tendrá un durísimo escollo con Fernando Alonso en su camino para remontar hasta el podio tras clasificar en una decepcionante séptima posición, pues con el asturiano delante y centrado en defender, será realmente complicado que el resto de pilotos puedan superar a Fernando, que cuando saca los codos se convierte en toda una pesadilla.

Así pues, tras el toque en la carrera al sprint, Fernando Alonso no se cortará a la hora de defender con dureza su posición, pues sabe que si no lo hace así, será imposible competir más allá de la salida. A no ser que Aston Martin de un paso adelante en su ritmo de carrera en el GP de China.