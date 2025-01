Escándalo en la F1: El contrato de Colapinto con Alpine al descubierto, se revela todo lo que nadie sabía

La Fórmula 1 está en constante movimiento, y el fichaje de Franco Colapinto por Alpine ha sido uno de los temas más comentados en las últimas semanas. A medida que los detalles de este contrato salen a la luz, surgen varias incógnitas y elementos sorprendentes. Aquí te contamos todo lo que nadie sabía sobre el acuerdo entre Colapinto y Alpine.

Uno de los aspectos más relevantes que se ha revelado recientemente es la duración del contrato de Franco Colapinto con Alpine. Según María Catarineu, su mánager, el piloto argentino ha firmado un acuerdo de cinco años con la escudería francesa. Sin embargo, este vínculo no significa una ruptura total con su equipo actual, Williams. Catarineu aclaró que Williams cedió a Colapinto a Alpine, pero su vínculo con el equipo británico se mantiene parcialmente, según apunta La Sexta.

Uno de los rumores más persistentes sobre este fichaje fue que Alpine habría ofrecido 20 millones de euros a Williams por liberar a Colapinto. Sin embargo, Catarineu desmintió esta información, aunque sí admitió que las negociaciones fueron complejas y se dilataron más de lo esperado. La mánager explicó que tanto Alpine como Williams lograron alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes, aunque no se reveló el monto exacto de la operación.

Otro dato interesante es el papel de Flavio Briatore, exdirector de Renault y figura clave en la carrera de Colapinto. Briatore fue el encargado de impulsar el fichaje del piloto argentino, siguiendo su trayectoria desde su debut en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia. La relación cercana entre ambos parece haber sido fundamental para que el acuerdo llegara a buen puerto.

