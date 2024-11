Esteban Ocon calienta motores y prueba el VF-24 antes de que acabe 2024

Esteban Ocon, piloto de Alpine, se prepara para un nuevo desafío en su carrera al probar el coche de Haas, equipo con el que competirá en 2025. El francés, quien ha sido liberado de sus compromisos con Alpine para realizar estas pruebas de postemporada, tendrá la oportunidad de subirse al VF-24, un monoplaza que marcará el inicio de su relación con la escudería estadounidense.

La noticia ha sido confirmada por Alpine, quien ha dado el visto bueno a Esteban Ocon para que participe en las pruebas de postemporada con Haas, equipo al que se unirá en 2025.

📰: Alpine has granted Esteban Ocon permission to test with Haas in the post-season Abu Dhabi tests. The French driver, set to join Haas in 2025, will experience their VF-24 car for the first time, helping the team assess his feedback on the car’s strengths and weaknesses ahead… pic.twitter.com/qPDEAKGHWW