Esteban Ocon sacude a Alpine en su despedida, tensiones ocultas salen a la luz

Esteban Ocon se ha despedido de Alpine tras cinco años de relación con la escudería. Sin embargo, lo hizo de una forma que ha sorprendido a muchos, especialmente porque la noticia fue anunciada sin el consentimiento explícito del piloto. La escudería reveló, tras el Gran Premio de Qatar, que la carrera en el Circuito Internacional de Losail sería la última para Ocon con el equipo. Para el Gran Premio de Abu Dabi, su reemplazo será Jack Doohan, quien será compañero de Pierre Gasly en 2025.

En su carta de despedida, Ocon explicó que el plan original era correr una última vez en Abu Dabi con Alpine, algo que él mismo había anticipado con ilusión. Sin embargo, el anuncio del equipo pareció adelantar los tiempos, dejando al piloto francés con una sensación de incomodidad.

I would like to first and foremost thank the mechanics and engineers across all functions at the track, Enstone, and Viry-Châtillon who have raced alongside me these last five seasons. We have shared so much together, and I am proud to call many of you my friends.



