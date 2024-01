Llanto de Verstappen con el adiós a Red Bull para hacer campeón a Fernando Alonso en 2024

Ayer comentábamos en Don Balón que Red Bull por fin hizo oficial uno de los anuncios más esperados de la temporada en cada escudería, la presentación del nuevo monoplaza con el que Max Verstappen tratará de coronarse campeón por cuarta vez consecutiva, pero hoy el sentimiento ni mucho menos es de alegría en el equipo.

Y es que en las últimas horas se ha hecho oficial la despedida Andor Hegedus, ingeniero de diseño de proyectos de Red Bull, quien ha sido una figura clave en la escudería durante las campañas precedentes y uno de los hombres de confianza de Christian Horner.

Con eso y más, la segunda parte de esta mediática fuga es aún más preocupante para los intereses de Max Verstappen ya que Hegedus ha decidido vincularse a Aston Martin como diseñador de proyectos senior para emprender una nueva etapa profesional de la mano de Mike Krack, jefe de equipo, y sabiendo ya cuál es el gran objetivo de la escudería verde en 2024: facilitar que Fernando Alonso consiga ganar su tercer título en la Fórmula 1.

A colación de todo esto hay que recordar que esta misma semana, en Don Balón, hemos hecho eco de que en 2024 Aston Martin tendrá la oportunidad de saborear, desde el primer momento, un monoplaza diseñado al 100% por los técnicos que llegaron desde Red Bull y Mercedes a lo largo de los últimos años, siendo la llegada de Hegedus la última muestra de las ambiciosas intenciones de la escudería británica con Fernando Alonso como gran artífice.

Andor Hegedus has left his position as Project Design Engineer at Red Bull Racing after 9 years and joined Aston Martin F1 Team as a Senior Project Designer.



Responsible for planning, managing and designing Pit Stop Equipment and Pit Gear projects. pic.twitter.com/R6jwKFMIE8