Explosivas declaraciones contra Verstappen: "No corre limpio, es un matón" y la Fórmula 1 arde en polémica

La competencia entre Max Verstappen y Lando Norris se ha vuelto uno de los temas más emocionantes de la temporada de Fórmula 1. La rivalidad entre ellos ha crecido tanto en las carreras como fuera de ellas, debido a algunos incidentes y a las opiniones distintas sobre la manera de competir de Verstappen.

Por su parte, Norris, una de las grandes promesas de McLaren, sigue demostrando su talento al volante. Sin embargo, algunos expertos creen que, si realmente quiere superar a Verstappen y ganar el título, Norris debería cambiar su estrategia y competir con más agresividad contra el actual líder del campeonato.

Incidentes en la pista

La tensión entre Verstappen y Norris se ha acentuado tras el reciente Gran Premio de México, donde Verstappen recibió una sanción de 20 segundos por sacar de la pista a Norris en dos ocasiones mientras intentaba adelantarlo.

Este incidente avivó las críticas hacia el estilo de carrera de Verstappen, y en la clasificación para el sprint en São Paulo, Norris dejó clara su posición: “No me importa si queda primero o último. Estoy centrado en mi propio trabajo”, declaró visiblemente cansado de las preguntas sobre su competidor.

Norris parece más enfocado en sus propias metas, aunque las diferencias con Verstappen, tanto en puntos como en personalidad, se hacen evidentes con cada carrera.

Montoya critica la actitud de Norris

Para Juan Pablo Montoya, una leyenda de la Fórmula 1, Norris tiene el talento, pero carece de la “dureza” que se necesita para enfrentarse a un piloto como Verstappen. En sus declaraciones, Montoya afirmó que Norris adopta una “actitud de víctima” y que, si realmente quiere competir por el título, debe dejar atrás su necesidad de complacer. “Todas esas manifestaciones blanditas no son propias de un verdadero aspirante al campeonato mundial”, afirmó el colombiano, quien ve en el piloto británico un gran potencial que, sin embargo, se está desperdiciando al no enfrentarse con firmeza a Verstappen.

Según Montoya, Norris debe cambiar su enfoque y mostrar que no está dispuesto a ser intimidado. En un campeonato tan reñido, donde la diferencia entre ambos pilotos es de apenas 47 puntos, cualquier vacilación puede ser determinante.

Verstappen: ¿Un piloto sin ética?

Montoya también tuvo palabras duras para Verstappen, a quien acusa de no correr “limpio”. “Max tiene que saber que tiene algo que temer de Lando”, insistió Montoya, quien considera que el neerlandés se ha acostumbrado a competir con rivales más combativos, como Lewis Hamilton. Para el ex piloto, Norris debe aprender a plantarle cara y demostrar que no será una presa fácil. “Cuando Carlos (Sainz) lo bombardeó, no le dio ninguna oportunidad de luchar”, recordó Montoya, aludiendo a una táctica más agresiva que puede ser la clave para derrotar al líder del mundial.

Las declaraciones de Montoya han añadido leña al fuego en un campeonato que, tras la caída de rendimiento de Red Bull y la mejora de McLaren, ha alcanzado un punto de máxima emoción. Con solo cuatro carreras restantes, la diferencia entre Verstappen y Norris es mínima, lo que convierte cada carrera en un escenario de tensión y expectación para los aficionados.