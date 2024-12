Fernando Alonso en shock, el jefe de Aston Martin lo iguala a Stroll y desata la polémica

La temporada 2024 de Aston Martin no ha sido la que esperaban sus aficionados. A pesar de mantener la quinta posición en el Mundial de Constructores, el equipo no ha podido luchar por el podio como ocurrió en 2023. La mejora esperada no llegó, y la competitividad de sus monoplazas se vio reducida.

El papel de Fernando Alonso

Fernando Alonso ha sido uno de los pocos aspectos positivos del equipo. Aunque no ha podido optar por victorias, ha logrado mantenerse competitivo, consiguiendo puntos importantes y estando entre los ocho primeros en varias ocasiones. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, las declaraciones de Mike Krack, jefe de Aston Martin, han generado controversia.

En una entrevista reciente con Motorsport, Krack sorprendió al comparar a Fernando Alonso con Lance Stroll, el piloto canadiense de Aston Martin. El jefe del equipo afirmó que no veía tantas diferencias entre ambos pilotos: “Lo miramos objetivamente y, sí, encontramos algunas diferencias a lo largo de la temporada, pero el coche es tan difícil de llevar que nunca se puede predecir nada”, explicó. Para Krack, los márgenes entre los dos pilotos eran pequeños debido a las dificultades del monoplaza.

El difícil comportamiento del monoplaza

Krack detalló que el coche de Aston Martin es extremadamente complicado de manejar. En la última clasificación del año, en Yas Marina, Stroll superó a Alonso en el segundo sector, a pesar de llevar neumáticos usados.

“A veces, Lance está en el lugar equivocado en el momento equivocado”, comentó Krack. Esta declaración sorprendió, dado que Stroll terminó la temporada en la 13ª posición del Mundial de Pilotos, con solo 24 puntos, frente a los 70 de Alonso, que acabó sexto.

https://x.com/elchiringuitotv/status/1869385598320164940

La defensa del equipo y las dificultades del coche

Krack también quiso defender al equipo, reconociendo que el monoplaza no ha sido lo suficientemente competitivo. No quiso entrar en comparaciones directas entre los pilotos y aseguró que no era el momento de hacer análisis profundos. “El coche que le hemos dado no ha sido suficientemente bueno”, admitió, refiriéndose a los problemas que ambos pilotos enfrentaron a lo largo de la temporada.