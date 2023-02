Fernando Alonso ilusiona con sus opciones de ganar la F1 2023 y avisa a Verstappen

Fernando Alonso se ha convertido, sin lugar a duda, en una leyenda absoluta del motor no solo nacional, sino internacional. Y es que, con 19 temporadas a sus espaldas y una vigésima que iniciará en un mes con el Gran Premio de Bahréin (del 3 al 5 de marzo) no ha habido en la historia un piloto que haya disputado tantas temporadas como el asturiano que, además, sigue manteniendo un gran nivel individual. Por ello, no es de extrañar que la ambición del español de cara a la próxima temporada sea máxima e incluso pase por su cabeza competir con Max Verstappen (sobre el papel el gran favorito) para ganar el Mundial de Fórmula 1 2023 con su nuevo equipo, Aston Martin.

Al menos, así lo cree el propio Alonso, tal y como afirmó en una entrevista publicada por Motorsport.com: “Solo continúo porque creo que tendremos al menos una oportunidad de ganar. No sé si será un 1% o un 10% de posibilidades. Estamos en un entorno muy competitivo, así que para ser campeón del mundo tienes que hacer algo especial y diferente. Estoy listo para ofrecer algo especial por mi parte y, obviamente, espero lo mismo del equipo”.

Unas declaraciones que, como comentamos, no hacen más que confirmar las grandes expectativas que hay depositadas en la nueva etapa de Fernando Alonso de la mano de Aston Martin, si bien el propio piloto también quiso rebajar un poco las expectativas a corto plazo, afirmando que el potencial del equipo irá mejorando a medida que pase el tiempo: “No creo que sea realista cerrar la brecha que Aston Martin tiene en un año, pero debemos establecer las bases que necesitamos, crear una base sólida para los futuros coches y trabajar mejor que los demás”, dijo.

Finalmente, acerca de su retirada, el asturiano confirmó que todavía no piensa en dejar la competición, si más no en un plazo de dos o tres años: “Continuaré sea cual sea el resultado del próximo año porque sé lo que puedo aportar al equipo. Así que, no sé, estaré dos o tres años más seguro”, concluyó.