Fernando Alonso supera las expectativas de su jefe: Aston Martin empuja hacia la 33

Mike Krack y Fernando Alonso llevan pocos meses trabajando juntos, pero para el luxemburgués han sido suficientes como para hablar sobre las principales cualidades del español, sobre el que se ha pronunciado en declaraciones a la web de Aston Martin.

“Ha superado mis expectativas, y las tenía muy altas. No es lo que hace en la pista, que me lo esperaba, sino la forma en que se ha integrado en el equipo. Ha sido exactamente lo que necesitábamos de él: ser constructivo cuando tienes que ser constructivo y desafiante cuando tienes que ser desafiante. Incluso ha sido crítico cuando ser crítico es lo que nos hará avanzar. Comprender ese equilibrio es más difícil de lo que la gente piensa”, ha declarado el jede de equipo de la escudería.

Fernando Alonso realizó un inicio de campeonato sorprendente, nadie esperaba que fuese capaz de subirse al podio en seis de los ocho primeros Grandes Premios. El rendimiento del coche fabricado en Silverstone ha bajado en las últimas carreras, coincidiendo también con la llegada de los principales paquetes de mejoras, algo que le ha ido mejor a los rivales del piloto asturiano.

Decididos para lograr la victoria 33

Aston Martin tuvo su mejor oportunidad de lograr subirse al escalón más alto del podio en el Gran Premio de Mónaco. Alonso finalmente fue segundo, pero pese a no lograr el triunfo también llamó la atención de su jefe: “Y con Fernando en Mónaco, no fue el rendimiento en la pista, sino el compromiso, el deseo y su enfoque total. Sabía que tenía una oportunidad y la concentración, la dedicación… nunca he visto algo así".

Krack también ha querido destacar la capacidad de analítica del asturiano: “Cuando hace un análisis, siempre es positivo, nunca una mala palabra: es lo que ha descubierto, lo que siente, lo que ha funcionado bien y lo que le gustaría probar a continuación". Aunque el luxemburgués no ha querido mojarse sobre cuándo puede llegar la victoria que tanto tiempo lleva buscando: “No voy a hacer una predicción sobre su victoria número 33, pero estamos increíblemente decididos a hacer todo lo posible para que suceda".