Fernando Alonso va a ganar 4 mundiales; la predicción que enloquece a la F1: Aston Martin se renueva

La competencia de la Fórmula 1 continúa a pesar del receso de verano para que los pilotos se tomen un tiempo lejos de la actividad. Los ingenieros y pilotos piensan en la competencia, aunque lo quieran evitar, así sucede con Fernando Alonso, de quien ningún piloto se puede fiar por la experiencia del asturiano. En este caso, su nombre vuelve a causar revuelo tras ser mencionado por Jaime Alguersuari, expiloto de la madre del deporte automotriz, quien se animó a predecir a la escudería Aston Martin con éxitos y Fernando Alonso siendo campeón.

El detalle es que el Jaime confía firmemente en que, si Adrian Newey llega a las filas del equipo británico, las opciones del ex McLaren de ser campeón mundial se multiplicarían enormemente, tanto así que hasta mencionó la cantidad de veces. Y ante esto, es importante mencionar que la salida del todavía ingeniero de Red Bull ya es casi un hecho, pues el rumbo hacia el equipo del dos veces campeón del mundo aumentaría las expectativas y, por ende, la Fórmula 1 entraría en un círculo de competencia reñido.

Jugones, de la Sexta, se contactó con Jaime Alguersuari para hablar sobre su compatriota que se enfoca en el GP de Países Bajos. Pero antes, confesó que de venir Newey a Aston Martin, Alonso sería campeón. "Si eso sucede, Fernando puede ser otra vez campeón del mundo’’, fueron las palabras del nacido en Barcelona.

Alguersuari no dudó jamás en dar su predicción si el ingeniero de Red Bull elige Aston para que lleve a Alonso al estrellato. Es sabido que los más de 20 años en el equipo de las bebidas energéticas le ha dado experiencia y que tranquilamente podría ser aplicada junto al asturiano. "El número uno con diferencia es Adrian Newey’’, agregó.

