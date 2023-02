Fernando Alonso y Lewis Hamilton por fin coinciden con Schumacher como gran protagonista

Siete títulos mundiales tiene en su palmarés Lewis Hamilton, como siete títulos mundiales logró Michael Schumacher durante su laureada y extensa trayectoria profesional en la Fórmula 1. El piloto alemán fue el rival a batir durante más de una década, especialmente a lo largo de su estancia en Ferrari, y su cadena de trofeos le brinda hoy un puesto en el olimpo de esta categoría.

Con eso y más, otros dos de los pilotos más laureados del presente siglo como son Fernando Alonso y el propio Lewis Hamilton se han puesto de acuerdo a la hora de remarcar la baza principal que permitió a Schumacher hacer historia en la Fórmula 1, por ende, situarse como el piloto con más títulos en esa disciplina, aunque actualmente está igualado con el inglés: su consistencia sobre el asfalto.

En unas declaraciones recogidas por el rotativo Express, Alonso y Hamilton no han podido ser más contundentes con sus palabras sobre el ilustre campeón alemán, una de las grandes referencias del automovilismo: “No tuvo días malos. Michael nunca tuvo un desempeño inferior. Eso es lo que más me impresionó cuando llegué a la F1 y sobre todo cuando luché con él por el campeonato. Anteriormente, en toda mi carrera y en diferentes categorías, mis rivales tenían algunos días malos y esos eran los días en los que capitalizabas, anotabas muchos más puntos que ellos. Con Michael, eso no sucedió”.

Dentro de su dilatada trayectoria profesional, su estancia en la escudería de Maranello le permitió dominar la categoría durante 5 años, entre el 2000 y el 2004, y esa proeza protagonizada tampoco ha pasado desapercibida para Alonso y Hamilton, quienes han aprovechado su estancia en Jerez, donde han estado probando las últimas novedades de Pirelli, para ensalzar aún más la figura de Schumacher: “Él y Ferrari fueron imbatibles la mayor parte del tiempo, pero incluso cuando no tenían el monoplaza, los neumáticos o lo que sea funcionando de la forma óptima, Michael era capaz de terminar segundo o tercero”.