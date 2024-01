Ferrari da un notición a Charles Leclerc y ‘se olvida’ a Carlos Sainz en 2025 por un ex de Red Bull

Si bien parecía que el futuro de Carlos Sainz iba a estar en Ferrari durante unos cuantos años más, la realidad es que en la escudería del cavallino rampante no lo tienen tan claro con el piloto madrileño, cuya renovación, a diferencia de la de Charles Leclerc no ven como prioridad absoluta. Tan es así, que según informa CRASH, los italianos ya tendrían los ojos puestos en un recambio en caso de no llegar a un acuerdo con un Sainz que podría estar cerca de vivir su último año en Maranello.

Primero Leclerc y Sainz en segundo plano

La realidad es que pese a los esfuerzos que se han hecho siempre desde la escudería italiana a la hora de asegurar que no tienen ningún piloto favorito, por lo general, todo ha ido siempre en favor de un Charles Leclerc que, especialmente tras la llegada de Vasseur como nuevo jefe de equipo, ha pasado a ser el número uno de forma más que evidente.

En este sentido, la preferencia con el monegasco se ha hecho evidente en el orden de renovaciones, donde, como informa el citado medio, Leclerc ocupa una posición de absoluta prioridad por encima de un Sainz con el que no tienen tanta para renovar.

Por otro lado, no deja de ser cierto el hecho de que el español sigue gustando en Ferrari y que si se da, su renovación se acabará firmando. Sin embargo, desde Maranello ya ha salido a la luz el primer nombre que podría relevar a Sainz, se trata de Alexander Albon, el ex compañero de Max Verstappen el cual, como contamos en Don Balón, quiere salir lo antes posible de Williams, siendo Ferrari una oportunidad muy interesante para el tailandés.

Así pues, desde Ferrari ya han lanzado la primera advertencia a Carlos Sainz de cara a 2025 y es que, pese a no quererlo echar, siguen viendo al español como un piloto claramente inferior a un Charles Leclerc que apunta a ser, este año, todavía más líder de la escudería italiana.