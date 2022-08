Ferrari lo confiesa y pone en evidencia a Sainz: Leclerc sale airoso

Los pilotos de Fórmula 1 se encuentran de vacaciones tras el parón del Mundial hasta el próximo Gran Premio que se celebrará el 28 de agosto en Bélgica. Durante este tiempo es momento de analizar lo que llevamos de temporada y varios están siendo los equipos que comparecen ante los medios para responder al transcurso de la misma. Uno de ellos ha sido el director deportivo de Ferrari, Laurent Mekies, que ha aludido al español Carlos Sainz sobre sus problemas de adaptación al monoplaza en los inicios de este 2022.



"Sobre el inicio del año, no ocultamos que el nuevo coche no le sentaba muy bien a Carlos. Tuvimos que trabajar muy de cerca con él, sus ingenieros y todo el equipo de Maranello para asegurarnos de que le estábamos dando un monoplaza con el que pudiera sentirse más cómodo, y esas cosas también llevan tiempo", indicó Mekies.



A su vez, manifestó que con el avance de la temporada esos problemas fueron desapareciendo hasta encontrar el camino adecuado: "Carlos tuvo tres semanas bastante buenas en Silverstone, Austria y Francia. Estamos muy, muy contentos con eso. Por supuesto, eso no se reflejó mucho en los resultados finales después de su victoria, porque teníamos otros problemas con los que lidiar, pero está claro que ha hecho un gran progreso desde el comienzo de la temporada. Ahora parece que nos dirigimos lentamente hacia la dirección correcta, lo cual es otra gran señal en términos del equipo y la forma en la que interactuamos. Espero que pueda seguir así”, admitió.



Los problemas de fiabilidad están apareciendo lamentablemente en algunas carreras, incluso no se sabe a ciencia cierta quien lidera realmente Ferrari si Sainz o Leclerc. Algo a lo que Mekies se refiere así: "No creo que exista tal cosa, no es lo que convierte a alguien en un líder o no, sabemos que tenemos dos pilotos muy, muy buenos. Estamos tratando de mejorar nuestras posiciones en el campeonato brindándoles el mejor coche posible, así que queremos que sean lo más rápidos posible", concluyó el director deportivo de la escudería que compite con Red Bull por alzarse con el Mundial a final de temporada.