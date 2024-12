Ferrari no se lo pondrá fácil a Hamilton: "Su adaptación será clave", dice el jefe

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, debutará como piloto de Ferrari en los test de pretemporada de Bahréin. Aunque será su primera experiencia al mando de un monoplaza rojo, Fred Vasseur, jefe del equipo, confía plenamente en el británico. Según Vasseur, la experiencia acumulada por Hamilton será determinante para adaptarse rápidamente al cambio de equipo y vehículo.

“En las pruebas de Bahréin tendrá que asimilar muchas cosas”, comenta Vasseur. No obstante, Ferrari está aprovechando al máximo su simulador para familiarizar a Hamilton con los mandos del volante y las estrategias de carrera antes de que se suba al coche real.

Un desafío superable

A pesar del gran reto que supone cambiar de equipo, Vasseur no está preocupado por la adaptación de su nuevo piloto estrella. “Lewis no es un novato; su experiencia es una ventaja. No será fácil, pero no tengo ninguna duda de que lo logrará”, afirma con confianza.

💥Frederic Vasseur: “No fue difícil convencer a Lewis Hamilton sobre la validez de la opción Ferrari para su futuro”.



👉“En 2023 ganamos más carreras que Mercedes, no fue complicado convencerle de que encontraría un buen proyecto en Ferrari”.



👉“Creo que llevaba al menos 20… pic.twitter.com/NwS4tpt0fF — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) December 23, 2024

El jefe de Ferrari asegura que la adaptación técnica no será el mayor obstáculo. En su opinión, Hamilton cuenta con la mentalidad y el talento necesarios para integrarse rápidamente en la dinámica del equipo y sacar el máximo rendimiento al coche.

Una decisión estratégica

Hamilton ocupará el asiento de Carlos Sainz, quien no renovó su contrato con Ferrari. Según Vasseur, la decisión de fichar al británico fue estratégica y oportuna. “En 2023 ganamos más carreras que Mercedes, lo que facilitó convencer a Lewis de que Ferrari es un buen proyecto para su futuro”, explica.

El fichaje llevaba tiempo gestándose. Vasseur recuerda que ya en 2004 había conversaciones sobre la posibilidad de que Hamilton pilotara para Ferrari. Sin embargo, no fue hasta 2023, cuando su contrato con Mercedes finalizaba, que las circunstancias se alinearon para cerrar el acuerdo.

El sueño de vestir de rojo

Hamilton, quien ha soñado con Ferrari durante gran parte de su carrera, no dudó en aceptar el reto. “Creo que llevaba al menos 20 años pensando en pilotar para Ferrari. Esta era la oportunidad que estaba esperando”, asegura Vasseur.

Con un piloto de su calibre y un coche competitivo, Ferrari apuesta fuerte para 2024. Aunque el camino no será fácil, todo apunta a que Hamilton está listo para afrontar este nuevo capítulo en su carrera.