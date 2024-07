Fórmula 1: ¿ Tsunoda podría reemplazar a  Checo Perez en Red Bull?

Mientras se vive la fiesta en el Gran Premio de Hungría, el joven japonés, Yuki Tsunoda, comento que se siente preparado para ser ascendido después de sus grandes logros en Fórmula 4 y 2. El mexicano puso paños fríos a ese sueño.

En el equipo junior de Red Bull todos codician el volante de Checo Perez, el español Pepe Martí, los alemanes Tramnitz, Goethe, y el favorito a ascender, el australiano Liam Lawson. Con un poco de grandeza, el nipón fue entrevistado este fin de semana y comentó lo siguiente: “Si, por supuesto que estoy listo. De lo contrario no habrían anunciado mi asiento a principios de este año” . Hace instantes el junior sufrió un golpe y tuvo que salir de la competencia.

En el momento de ser consultado en un posible recambio de Checo Perez se comparó con Verstappen y habló de su futuro “Me siento preparado en comparación con los últimos tres años y para luchar con los equipos punteros, posiciones más altas, incluso con Max. Al final son ellos lo que van a decidir y no es algo que yo pueda controlar”. Tsunoda viene de comentarios desafortunados cuando se comparó con su compañero Lawson y dijo que seria "raro que lo elijan él para ascender" con lo meritorio que realizó el japonés según vision de él en la temporada.

Por su parte, el mexicano que logró el podio la temporada pasada terminando en el segundo puesto y cuatro veces compartió el escenario final en esta temporada bajo un poco las declaraciones acaloradas y calmó al joven nipón “es uno de los mejores asientos y es normal que Yuki quiera ascender. Creo que es normal, cuando estás en un asiento inferior, quieres subir. Es parte de la naturaleza del deporte. No tengo nada en contra. Creo que es bueno tener ambiciones”.

El britanico puede coronarse con el primer puesto de la carrera y es uno de los favoritos para esta edición. En los entrenamientos libres 2 y 3 se coronó con el mejor tiempo: en el segundo; 1:17:788 y en el tercero; 1:16:098.

El regular fue Carlos Sainz que logró el mejor tiempo en el entrenamiento libre 1 y alcanzó el tercero y quinto puesto en las demás pruebas.

LANDO NORRIS LANDS A THIRD CAREER POLE POSITION!



A special lap when it mattered, he starts from P1 in Budapest 🧡#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/QvhHlLFwXr