Franco Colapinto recibió uno de los mejores guiños para el ascenso a Fórmula 1

En el Gran Premio de Silverstone y después de 23 años un piloto argentino volvió a sentarse en un auto de la máxima categoría de automovilismo a nivel mundial. Con la espléndida actuación que está logrando en la F2, Williams ya puso sus ojos en él.

El jefe y director deportivo de la escudería, Sven Smeets, enaltecio la actuación del argentino y reflejo que el futuro en la Fórmula está a un paso “Si miro como le fue a Franco el jueves, cuando vino con nosotros a las reuniones de ingeniería, como trabajo con el ingeniero de Logan, como manejo esta semana a partir del lunes a la mañana, lo hizo muy bien. Nos impresionó lo tranquilo que estuvo durante el entrenamiento” declaró.

También señaló el gran desempeño en las vueltas que realizó “lo que nos pone muy contento es como empezó la sesión y cómo terminó. Hubo mejorar todo el tiempo, en cada vuelta rápida y en el último stint. Así que lo hizo muy bien”.

¿Esto como se produjo? Para entender el camino que esta realizando debemos tener en cuenta las actuaciones de Colapinto en Fórmula 2, consagrándose en la Ronda de Imola y el segundo puesto en Barcelona y Spielberg (Austria) que actualmente lo posiciona como quinto en las posiciones generales. Esto lo pone en la mira de las escuderias mas importantes del mundo. Es que solo con 21 años, el pasado 5 de julio tuvo su prueba de entrenamiento manejando un Williams FW 46 y catalogado nuevamente piloto de prueba.

En las redes sociales, el piloto se mostró contento y posteó lo siguiente: “Fue excelente. Estoy muy feliz porque la primera FP1 solo sucede una vez en la vida y sentí que hice lo mejor que pude. Fue otro nivel y estoy super orgulloso de lo que logramos con la gente que me apoya y necesito seguir trabajando. Quiero llegar aquí en unos años y gracias Williams por la oportunidad”.

Feeling grateful and proud straight from his first ever FP1 session 🤩🥰 pic.twitter.com/T6YPiRDEHx