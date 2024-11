Gasly se acerca a la gloria en la Fórmula 1, la oportunidad que cambiará su carrera

Pierre Gasly está demostrando ser un piloto excepcional en la Fórmula 1. En una temporada llena de desafíos, su rendimiento se ha destacado por su consistencia y por un logro que podría cambiar su carrera para siempre. A falta de solo tres Grandes Premios para terminar la temporada, Gasly tiene la oportunidad de hacer historia.

En la Fórmula 1, los costos de reparación y mantenimiento de los monoplazas son una parte significativa del presupuesto de cualquier equipo. Sin embargo, Gasly ha logrado algo que parece casi imposible: no ha causado ningún daño a su coche a lo largo de la temporada.

Pierre Gasly is set to become the first full-time driver in F1 history to not cost his team a single dollar in damages over an entire season.



Not even a single puncture, cracked chassis, or broken wing in 2024.



