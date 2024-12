George Russell no se calla, acusa a Verstappen de amenazas y desata el caos en la Fórmula 1

La Fórmula 1 vive un nuevo capítulo de tensión entre dos de sus figuras más destacadas: Max Verstappen y George Russell. Declaraciones cruzadas, acusaciones graves y un ambiente enrarecido en el paddock son la antesala del Gran Premio de Abu Dabi.

Max Verstappen no ha dado marcha atrás en sus duras declaraciones tras el Gran Premio de Qatar, donde arremetió contra Russell: "No me arrepiento de nada de lo que dije. Fue algo totalmente inaceptable. Nunca había vivido algo así en mi carrera", afirmó el neerlandés. En aquella ocasión, Verstappen acusó a Russell de actuar de forma intencionada en pista para perjudicarlo, calificando su comportamiento de "inadmisible".

El tetracampeón dejó claro que no está dispuesto a suavizar su postura. Según él, Russell cruzó líneas que ningún piloto debería sobrepasar en su opinión. "No puedo creer que alguien actúe de esa manera", añadió.

George Russell no se quedó callado y lanzó acusaciones contundentes contra Verstappen. El británico reveló una supuesta amenaza por parte del neerlandés: "El sábado por la noche dijo que iba a chocarme y 'ponerme la puta cabeza contra la pared'", comentó Russell, señalando lo irónico de que alguien que profiere ese tipo de comentarios cuestione la integridad de los demás.

Russell también criticó el comportamiento de Verstappen en situaciones de adversidad: "Arabia Saudí 2021, Brasil 2021... Cuando algo va en su contra, reacciona arremetiendo. Este año, en Hungría, en su primera carrera sin coche dominante, chocó con Lewis".

