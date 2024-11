George Russell no se guarda nada y estalla contra la FIA, así no se puede

George Russell, presidente de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, ha dejado claro su descontento con la FIA en recientes declaraciones. Durante la previa del Gran Premio de Las Vegas, el piloto británico de Mercedes mostró su frustración con la actitud del organismo regulador hacia los pilotos, en particular, sobre la falta de respuesta a un comunicado enviado por la asociación.

La falta de respuesta de la FIA

Hace semanas, la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, de la cual Russell es presidente, emitió un comunicado en el que denunciaban el trato recibido por parte de la FIA, especialmente en relación a las sanciones impuestas a Max Verstappen y Charles Leclerc por el uso de lenguaje inapropiado. Sin embargo, hasta el momento, no han recibido respuesta alguna por parte de la FIA, lo que ha generado sorpresa y molestia en Russell.

Leclerc supo en este momento que metió la pata. Verstappen había reclamado ayer porqué solo a él lo sancionaban por su lenguaje. Pues bien, le han caído €10,000 de multa, la mitad suspendidos, por su lenguaje describiendo su salvada en carrera en México. #f1 #BrazilGP pic.twitter.com/lartSrJAtY — Diego Mejia (@diegofmejia) November 2, 2024

"Por el momento no nos han respondido el comunicado que hicimos, lo cual... me sorprende un poco, para ser sincero, pero quizá llegue algo, quién sabe", comentó Russell, visiblemente decepcionado. El piloto británico ha dejado claro que esperaba una reacción por parte del organismo, pero hasta ahora no ha sido el caso.

Frustración con la falta de comunicación

Russell ha expresado su frustración con la falta de comunicación de la FIA, especialmente en lo que respecta a las decisiones que afectan directamente a los pilotos. Según el piloto, los conductores suelen ser los últimos en enterarse de las decisiones importantes que se toman en la Fórmula 1, lo que genera una sensación de desconcierto y malestar.

"A menudo, como pilotos, probablemente sentimos que somos los últimos en enterarnos de este tipo de información. Cuando nos afecta directamente, estaría bien que nos mantuviéramos informados y supiéramos qué decisiones se están tomando", agregó Russell. Este problema de falta de comunicación no es algo nuevo, ya que el piloto señaló que, a pesar de que se han expresado en el pasado, las discusiones internas no han llevado a ningún cambio tangible.

Esperanza de un futuro mejor

Aunque la situación actual no es la más óptima, Russell ha manifestado su esperanza de que las cosas puedan cambiar en el futuro. El piloto espera que la FIA tome en cuenta las opiniones de los pilotos de manera más activa y que se fomente una comunicación más abierta y efectiva.

En definitiva, George Russell ha dejado claro que la situación actual no es sostenible y que la FIA debe cambiar su enfoque para trabajar de manera más cercana con los pilotos, que son los principales protagonistas del deporte.