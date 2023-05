Golpe al mentón de Lewis Hamilton a Fernando Alonso que hunde al español antes de Miami

Es fin de semana de Gran Premio de Fórmula 1 y los equipos ya se encuentran en Miami para disputar los primeros entrenamientos libres correspondientes la quinta carrera del año. Red Bull es el equipo que acapara más miradas ya que ha estallado una nueva rivalidad entre Max Verstappen y un Sergio Pérez que está dispuesto a pelear por el Mundial, pero Aston Martin y Mercedes también ostentan un elevado grado de protagonismo ya que sus pilotos más importantes, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, todavía quieren dar mucha guerra en la presente campaña.

Precisamente estos hombres compartieron equipo en 2007 formando parte de McLaren, una temporada repleta de disputas entre ambos que originó una fuerte enemistad cuyo grado de gravedad, no obstante, ha ido menguando con el paso del tiempo.

Sin embargo, aunque las muestras de admiración y respeto entre Hamilton y Alonso han sido patentes durante estos años, las últimas declaraciones (recogidas por PlanetF1) de Peter Windsor, todo un experto de la categoría, han calado de muy mala manera en el garaje de Aston Martin: “En general, Lewis es mejor. Es bueno en todo lo que hace. Clasifica mejor que Alonso, es más rápido en una vuelta y creo que es un piloto más equilibrado. No creo que fragmente un equipo como lo hace Alonso cuando las cosas no van como él quiere. No creo que puedas acusar a Lewis de hacer eso. Creo que Lewis sabe exactamente lo que necesita para ser rápido y no estoy seguro de que Fernando lo sepa en esa medida”.

Es necesario recordar que, durante su etapa en Alpine, Alonso recibió un gran número de ataques que le acusaban de ser mal compañero, algo que parece haberse afianzado en el paddock de Fórmula 1 como una realidad ineludible que, a escasas horas de que se celebre el Gran Premio de Miami, podría afectar de forma negativa a los intereses del bicampeón asturiano, quien sabe que, tras el cambio de alerón, está ante su última gran oportunidad para demostrar que su AMR23 sí que puede ser un digno adversario para Verstappen y Checo en la pelea por el campeonato.