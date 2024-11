Haas da luz verde y Hülkenberg correrá con Sauber en los test finales de temporada

La temporada de Fórmula 1 2024 aún no ha finalizado, pero ya se vislumbran los cambios de cara al campeonato de 2025. Uno de los movimientos más destacados es el que involucra a Nico Hülkenberg, quien dejará Haas para unirse a Sauber. Este cambio se concretará a partir de los test de Abu Dhabi, tras la última carrera del año en Yas Marina, donde el piloto alemán podrá probar el coche de la escudería suiza.

Hülkenberg: el piloto en transición

A pesar de que el futuro de Hülkenberg está sellado con Sauber, el jefe de Haas, Ayao Komatsu, ha declarado que no verá ningún inconveniente en que el alemán realice pruebas con su futuro equipo. "Si me preguntan, Nico Hülkenberg puede conducir para Sauber. No tiene sentido detenerle", afirmó Komatsu en una entrevista con Autosport.

El piloto alemán, que cuenta con más de 200 carreras en la Fórmula 1, ha tenido una exitosa trayectoria, pero aún busca su primer podio en la categoría. Su llegada a Sauber no será la única novedad para Haas en 2025, ya que también contará con Esteban Ocon y Oliver Bearman como nuevos pilotos, lo que marcará el final de la era Hülkenberg en el equipo estadounidense.

Los cambios en Haas: Ocon y Bearman

Con la salida de Hülkenberg, Haas se prepara para recibir a dos nuevos pilotos. Esteban Ocon, quien llega desde Alpine, aportará su experiencia al equipo, mientras que Oliver Bearman, piloto de la Academia Ferrari, hará el salto desde la Fórmula 2, donde ya suplió a Kevin Magnussen en un par de carreras este año. La llegada de estos pilotos marca un nuevo capítulo para el equipo estadounidense, que busca seguir mejorando su rendimiento.

Sauber: el equipo del futuro con Audi

Por su parte, Sauber, que pasará a ser Audi en 2026, contará con Hülkenberg junto a Gabriel Bortoleto. El piloto brasileño será el compañero de Hülkenberg en una escudería que se prepara para un futuro prometedor. A pesar de su gran experiencia, Hülkenberg aún no ha logrado subir al podio en la Fórmula 1, aunque su victoria en las 24 Horas de Le Mans en 2015 sigue siendo uno de los mayores logros de su carrera.