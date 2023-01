Hamilton da valor a su carrera en F1 y lanza un dardo a Alonso

La carrera de Lewis Hamilton en Fórmula 1 es propia de una de las mayores leyendas de la historia del deporte. El piloto de Stevenage es el más laureado de la historia de la competición y probablemente el más mediático gracias a su perfil único e interés por el mundo de la moda y del ‘famoseo’, algo impropio del piloto tradicional de motorsport.

El británico es para muchos el mejor piloto de todos los tiempos. Sin embargo, también ha sido criticado por muchos otros disponer siempre de un coche capacitado para ganar carreras regularmente. Algo que pilotos tan o más talentosos que él como Fernando Alonso no han podido disfrutar. En la pasada temporada, el inglés vivió algo jamás vivido, tuvo un coche no competitivo: “Hubo un momento en el curso pasado en que pensé: Dios mío, no podemos luchar por el campeonato del mundo con este coche” explicó Hamilton.

Lewis, pese a no poder ganar ninguna carrera por primera vez en su trayectoria, también fue capaz de batir un hito personal. Logró superar la barrera de los 300 grandes premios diputados. Una cifra maldita, pues nadie ha sido capaz de ganar después de sumar ese número de carreras. Una estadística que Lewis tiene claro que romperá antes que Fernando Alonso: “Nunca ha habido un piloto como yo” aseguró el inglés sobre esa presunta maldición.

Por su parte, el asturiano es el único piloto que podría romper dicha estadística. Fernando ya suma más de 350 grandes premios a sus espaldas. Sin embargo, el español has estado lejos de los puestos de arriba desde que salió de Ferrari. La suerte nunca ha sonreído al asturiano de la misma forma que lo hace habitualmente con Hamilton.

Ahora, con el flamante nuevo Aston Martin, Alonso intentará lograr un hito jamás logrado en la historia de la Fórmula 1. Como ya contamos en Don Balón, en la escudería británica son muy optimistas con el diseño del nuevo monoplaza, el cual nos podría dar más de una alegría en el próximo campeonato.

En cambio, Lewis Hamilton llega a la nueva temporada con un monoplaza que parece que será de nuevo competitivo y que, si no sucede nada raro, debería darle su ansiada victoria.