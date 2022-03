Hamilton en guerra contra todo el mundo: "son ridículamente rápidos"

Queda menos de una semana para que de comienzo el mundial de fórmula 1 y los equipos últiman los detalles para que todo vaya sobre ruedas en la primera carrera del año que tendrá lugar en Bahréin. Precísamente allí, los pilotos rodaban el pasado fin de semana en los últimos test de la pretemporada para afinar al máximos sus monoplazas. Tras una jornada frenética el último día de entrenamiento terminaba con Verstappen a la cabeza, seguido del Ferrari de Leclerc en seguna posición y la tercera plaza para el Alpine y El Plan de Feranando Alonso.

Por su parte, Lewis Hamilton y su novedoso nuevo coche tras los cambios que la escudería alemana mostraba este fin de semana sorprendiendo a toda la parrilla y que llegaron a calificar la gran mayoría de ellos como ilegal, no pudieron pasar de la 17ª posición, con la consiguiente declaración del piloto británico a los medios de comunicación diciendo que" no están a día de hoy para ganar carreras". Comentarios que levantaban las críticas de sus compañeros de profesiones que ya se conocen tan tantos años con la misma película las estrategías de Mercedes y que pilotos como Carlos Sainz calificaban de la siguiente manera:" Si fuera mi primer año me lo creería, pero como llevamos cinco o seis igual...".

No han pasado ni dos días desde que Hamilton dijera que no estaban para lograr victorias para que cambiase el discurso y aprovechar para arremeter contra Red Bull y Ferrari:" Red Bull es ridículamente rápido en este momento y también los Ferrari, pero somo el mejor equipo, sin duda", aseguraba el piloto británico en la Expo 2020 Dubai. En tan solo 48 horas el discurso de Lewis ha pasado de ser pesimista a ser treméndamente optimista, de no tener opciones de ganar la primera carrera, a ser el mejor equipo.

Un cambio de parecer dificil de entender pero que seguramente forme parte de la estrategia de Mercedes. Sea como fuere, en menos de 6 dias tendra lugar la primera carrera del campeonato de fórmula 1 y podremos comprobar cuál de las dos versiones del discurso de Hamilton era la verdadera.