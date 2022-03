Nadie cree a Hamilton, Alonso, Sainz y Verstappen contra Mercedes

La tercera sesión de los test de pretemporada que están llevando a cabo los equipos durante toda esta semana en Bahréin ha tenido como resultado los siguientes acontecimientos. El mejor durante la jornada ha sido Max Verstappen, el actual campeón de la fórmula 1 ha acabado el día con el mejor tiempo con un 1:31.729, por delante del Ferrari de Charles Leclerc y su 1:32.415 y el Alpine de Fernando Alonso y la marca de 1:32.698.

El RB18 llegaba a esta sesión con piezas nuevas y no se ha hecho esperar la mejoría del Red Bull en pista con las gomas blandas. El coche de Max Verstappen va rápido por la mañana en calor y por la noche más templado y es el favorito para llevarse la primera victoria de la temporada, pero no se fían de Hamilton, al igual que años atrás creen que Mercedes no ha ido con todo en estos test y por lo tanto las conclusiones sobre Hamilton no se las pueden tomar en serio.

“Claro que hay más en el bolsillo, no he ido a fondo, pero nadie ahí fuera lo ha hecho, ni ha rodado en especificación de clasificación”, dijo ayer el piloto belga tras las declaraciones que Lewis Hamilton realizaba en el circuito a los medios de comunicación tras la finalización de la jornada diciendo que:” no estamos para lograr victorias en estos momentos”. Según la tabla clasificatoria del tercer día de test, Hamilton estaría situado en la 17ª posición.

Pero Verstappen no es el único que no se han creído las palabras del británico, Carlos Sainz, otro de los candidatos a llevarse junto a su compañero Leclerc la primera victoria del año, tampoco ha tomado en serio sus declaraciones:” Si fuera mi primer año me lo creería, pero como llevamos cinco o seis años igual…Llevan seis años diciendo eso y luego ya hemos visto como ganan. No me fio nada y si miramos el GPS, vemos lo están haciendo estos días… Bueno, mejor me callo”, comentaba el piloto español en la rueda de prensa.

Por su parte Fernando Alonso, que logró el tercer mejor tiempo del día con un arreón final tampoco cree que lo que ha acontecido este fin de semana en Bahréin sea realista:” Estoy deseando que arranque la temporada, hay muchas incertidumbres, pero tengo ganas de ver cual es el ritmo real de cada uno, así que ya solo queda una semana”, ha asegurado antes los micrófonos de la sala de prensa. Un campeonato en el que tiene puestas muchas esperanzas y en done el propio piloto ha asegurado lo siguiente:” Creo llegar más preparado de lo que pensaba”. En una semana sabemos que miente y quien dice la verdad.